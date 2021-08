Taylor Booth brille alors que le Bayern Munich II écrase Unterhaching

in

Le Bayern Munich II a marqué quatre fois en seconde période pour battre Unterhaching 5-1 vendredi. L’ancien joueur du Bayern Sandro Wagner sera déçu de la façon dont son équipe s’est effondrée en seconde période alors que le Bayern II cherchait des buts.

Faits saillants des matchs

En entrant dans le match, Unterhaching n’avait que trois points de retard sur le Bayern II dans le classement, et ils l’ont gardé près de 45 minutes. Cependant, tout ce que Martin Demichelis a dit au Bayern II à la mi-temps les a incités à une grosse mi-temps de quatre buts et à la victoire 5-1. Avant le match, Unterhaching n’avait accordé que 10 buts lors des 8 premiers matchs de la saison. Maintenant, ce total est de 15.

Gabriel Vidovic a ouvert le score pour le Bayern II après avoir terminé un centre parfait d’Oliver Batista Meier; cependant, Boipelo Mashigo a égalisé pour Unterhaching juste avant la mi-temps. Le Bayern II a rapidement repris l’avantage en seconde période lorsque Taylor Booth a fouetté un centre que Timo Kern a dirigé pour le 2-1.

Le Bayern II a porté le score à 4-1 assez rapidement, Booth étant crédité d’un but lorsque son centre a été dévié dans le filet. Quelques minutes plus tard, Booth a fait entrer Vidovic dans la surface et un défenseur d’Unterhaching a repoussé le ballon dans son propre filet. Le Bayern a scellé la victoire 5-1 à la 81e minute lorsque le capitaine Nicolas Feldhahn a tiré de la tête un coup franc d’Eyüp Aydin, 17 ans.

Voir les faits saillants complets ici.

Équipe

Booth a pris le départ dès aujourd’hui en raison de blessures et a vraiment eu une excellente performance ce jour-là. Il jouait hors de position et a directement contribué à trois des buts du Bayern II avant de sortir à la 77e minute.

Au milieu de terrain, ce fut une performance décevante de Torben Rhein qui n’a pas ajouté grand-chose à l’équipe avant d’être remplacé après une heure. Pourtant, le Bayern II doit être satisfait de la performance d’Aydin au milieu de terrain. Il continue de briller et, à peine âgé de 17 ans, cela signifie presque certainement que ses meilleurs jours sont devant lui.

Bayern XI : Schneller – Brückner, Arrey-Mbi, Feldhahn, Booth (77. Herold) – Rhein (61. Lawrence), Aydin, Kern (83. Sieb) – Batista-Meier (83. Metu), Vidović, Scott (46. Motika)

Demichelis continue de jongler avec une équipe avec des joueurs qui vont jouer avec la première équipe et des joueurs qui vont jouer avec les U-19. Il faut dire qu’il fait un excellent travail jusqu’à présent.

Tableau et prochain match

Le Bayern II reste à la première place du classement de la Regionalliga Bayern, un point devant le SpVgg Bayreuth ; cependant, le club de deuxième place a un match en main pour le moment.

La prochaine fois que le Bayern II entrera sur le terrain, ce sera le vendredi 27 août à 1860 Rosenheim. Enfin, une pause en milieu de semaine pour les enfants !