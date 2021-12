Taylor D. Green a tenté de noyer son fils, officier de combat : CHP

Une mère en Californie a été arrêtée après que la police a déclaré qu’elle avait été surprise en train de noyer son fils de 4 ans dans un canal d’irrigation, puis a attaqué le policier qui est intervenu – notamment en tentant à plusieurs reprises de prendre l’arme de l’officier, a rapporté The Sacramento Bee. . Les agents de la California Highway Patrol ont pris Taylor Delaine Vert, 31 ans, de Dobbins, en garde à vue mardi et l’a inculpée d’un chef d’accusation de tentative de meurtre, de cruauté envers un enfant, de résistance à l’arrestation, de tentative de retirer ou de prendre une arme à feu à un officier et de conduite sous l’influence de drogues ou d’alcool .

Selon le rapport, le CHP a répondu aux appels concernant une Dodge Caravan blanche de 2005 bloquant la circulation sur Woodruff Lane à l’est d’Armstrong Road. À son arrivée sur les lieux vers 18 h 30, un agent vérifiait le véhicule vide lorsqu’il aurait entendu des cris provenant d’environ 100 mètres à l’ouest du véhicule. Il a suivi le son des cris et aurait trouvé Green et son jeune fils dans les mauvaises herbes bordant un canal d’irrigation.

L’officier aurait noté que Green « agissait de manière irrationnelle et semblait être sous l’influence d’une substance contrôlée », ont déclaré des responsables du CHP. Ils ont également qualifié Green de « extrêmement combatif ».

Alors que l’officier continuait de s’approcher de Green, il se serait rendu compte qu’elle tenait le jeune garçon face contre terre et semblait essayer de « l’étouffer dans le talus boueux », a déclaré CHP. L’officier a ensuite tenté d’atteindre l’enfant, mais Green aurait sauté dans le canal et « s’est complètement immergé, elle et l’enfant, dans environ 1,50 mètre d’eau ».

L’officier a sauté après l’enfant et a réussi à le libérer de l’emprise de sa mère alors qu’elle le tenait apparemment sous l’eau. Après avoir séparé le garçon de sa mère, l’officier aurait commencé à ramper vers le rivage tout en tenant l’enfant d’une main, mais même alors, Green n’aurait apparemment pas cédé. L’officier a essayé de tirer le garçon hors du canal, mais alors qu’il arrivait au remblai, Green aurait attrapé l’officier et aurait tenté de le ramener, lui et l’enfant, dans l’eau.

D’une main, l’officier se serait « battu avec Green pendant plusieurs minutes tout en tenant l’enfant dans son autre main », selon le CHP. Au cours de la lutte qui a suivi, l’officier affirme que Green a essayé de prendre son arme de service « à plusieurs reprises » alors qu' »elle a continué à résister violemment ».

La mêlée s’est terminée lorsqu’un sergent du bureau du shérif du comté de Yuba est arrivé sur les lieux et que l’officier du canal aurait pu lui passer le garçon. Le sergent a réussi à mettre l’enfant en sécurité et d’autres agents des forces de l’ordre du bureau du shérif et du service de police de Marysville sont arrivés peu de temps après et ont aidé à mettre Green en garde à vue.

Après son arrestation, Green a été traitée et enregistrée à la prison du comté de Yuba. Mercredi, elle restait en détention et un juge a fixé sa caution à 500 000 $ selon les dossiers en ligne.

Selon un rapport du Los Angeles Times, Green pourrait faire face à une deuxième accusation de tentative de meurtre pour avoir tenté de tirer l’officier sous l’eau.

porte-parole du CHP Brian Danielson a déclaré au LA Times que l’enfant était en sécurité et avait été confié à la garde de son père. Danielson a également déclaré que le bureau du shérif et les services de protection de l’enfance assureraient un suivi auprès de la famille pour assurer la sécurité continue de l’enfant.

CHP n’a pas immédiatement répondu à un e-mail de Law&Crime demandant des informations supplémentaires sur l’incident et vérifiant l’état de l’agent.

[image via Yuba County Jail]

