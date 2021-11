Taylor Dye de Maddie & Tae enceinte de son premier enfant

Taylor Dye pense rose ! La chanteuse de Maddie & Tae, 26 ans, a annoncé dimanche qu’elle était enceinte de son premier bébé avec son mari Josh Kerr. Dye a fait l’annonce sur Instagram, où elle a révélé un premier aperçu de sa bosse de bébé en pleine croissance et a également partagé qu’elle attendait une petite fille, qui devrait arriver dans le courant de 2022.

Dye a fait l’annonce passionnante avec une adorable série de photos d’elle-même et Kerr berçant son bébé, avec une image montrant une bannière indiquant « fille ». La future maman a légendé l’adorable trio de photos : « Maman et papa. Le bébé Kerr nous rejoint au bord de la terre au printemps 22 et nous sommes déjà si profondément amoureux. » Son mari a adorablement commenté le message : « Surcharge émotionnelle. la plus belle femme enceinte de la planète. » Kerr a également fait l’annonce sur son propre compte en partageant le même ensemble d’images, en écrivant, « [Tylor Dye] et je garde un petit secret depuis quelques mois maintenant. maman et papa t’aiment déjà tellement bébé Kerr.

L’annonce de la grossesse a attiré une tonne de réponses, y compris de la part de la compagne de Dye, Maddie Marlow. Dans la section commentaires du post de Dye, Marlow a écrit : « Merci Jésus pour la plus grande bénédiction !! JE PEUX ATTENDRE POUR LA RENCONTRER. » Shay Mooney a commenté: « Mec !!!!!!! Félicitations yalll !!!!!! » Natalie Stovall a dit : » FÉLICITATIONS !!! Tellement heureux pour vous tous !! «

L’annonce du couple intervient près de deux ans après qu’ils se soient mariés. Après plus d’un an de fréquentation, Kerr s’est mis à genoux et a posé la question en septembre 2019, avec Dye écrivant sur les réseaux sociaux à l’époque, « J’ai hâte de t’aimer pour toujours Joshua Peter Kerr. NOUS SOMMES ENGAGÉS !! !!!!!!!! » Le couple s’est ensuite marié à Ruby à Nashville, Tennessee, en février 2020.

Dye, bien sûr, est connu comme la moitié du duo country bien-aimé Maddie & Tae, avec Marlow constituant la seconde moitié. Le duo devrait se lancer dans sa tournée All Song No Static en tête d’affiche en janvier 2022. Kerr, quant à lui, est un musicien et auteur-compositeur qui a travaillé en étroite collaboration avec certaines des plus grandes stars de la musique country, dont Keith Urban, Kenny Chesney et Dolly Parton.