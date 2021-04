Taylor et Jonas se sont déclarés prêts pour samedi

Alors que l’anticipation se rapproche de samedi, les événements de pré-défense de Katie Taylor contre Natasha Jonas ont lieu à Manchester. Ce jeudi a été le tour de la dernière conférence de presse, au cours de laquelle la championne de la World Boxing Association (WBA) était avec son challenger et a donné ses impressions à la presse sur ce qu’elle attend du combat.

L’Irlandaise défendra sa ceinture noire et or, en plus des ceintures WBO, WBC et IBF, dans ce qui sera un bon combat contre un rival comme Jonas, qui arrive avec beaucoup d’envie de nuire au champion la nuit.

Taylor a déclaré qu’elle se sentait motivée pour faire un bon spectacle et a également souligné qu’elle était prête à relever tous les défis: «Je suis dans ce sport pour combattre les meilleurs. Je m’attends à un grand combat ce samedi ».

Pour sa part, Jonas a montré son enthousiasme et a déclaré qu’il arrive toujours comme le sous-estimé dans chaque combat, mais qu’il veut surprendre Taylor.

Ce fut un grand événement avec une bonne fréquentation de la presse et la présence des entraîneurs de chaque combattant sur scène pour parler des préparatifs des camps.

Ce vendredi aura lieu la cérémonie de pesée, dernière étape avant le combat, et une fois qu’ils l’auront terminé, ils seront prêts à offrir une autre grande nuit de boxe aux fans du monde ce samedi.