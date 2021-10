Taylor frappe trois circuits et maintient les Dodgers en vie

22/10/2021 à 7h36 CEST

. / Los Angeles

Le joueur de troisième but Chris Taylor est devenu le grand héros salvateur de Les Dodgers de Los Angeles frapper trois circuits et produire six points qui ont aidé son équipe à gagner en battant 11-2 contre les Braves d’Atlanta dans le cinquième match de la série de championnats de la Ligue nationale. La victoire a évité l’élimination des Dodgers, qui sont toujours en retard 2-3 dans la série qu’ils disputent au meilleur des sept et la compétition revient à Atlanta, où se jouera samedi le sixième match et si nécessaire le septième quand le Les braves ont l’avantage sur le terrain.

Les Dodgers se sont régalés des bâtons après que le voltigeur AJ Pollock a frappé deux circuits et produit quatre points pour l’équipe de Los Angeles, qui en a remporté sept d’affilée au cours desquels ils risquaient d’être éliminés, une séquence qui remonte à la campagne précédente. Lors de la Championship Series de l’an dernier, les Dodgers avaient également perdu 0-2 1-3 contre Atlanta. Ils ont terminé monter avec trois victoires consécutives à Arlington, au Texas, un siège neutre au milieu de la pandémie de coronavirus. Le match 6 est prévu samedi à Atlanta, où les Braves auront deux autres chances d’obtenir leur billet pour les World Series, une instance vers laquelle ils ne se sont pas qualifiés depuis 1999.

Après avoir frappé seulement quatre coups sûrs pour tomber 2-9 dans le match 4 et au bord de l’élimination, les Dodgers désespérés avaient ajouté huit coups sûrs en entamant la troisième manche contre le partant Max Fried. Ils ont totalisé 17, un record d’équipe dans un match de séries éliminatoires. Les Dodgers ont également égalé un record de franchise en séries éliminatoires avec cinq circuits. « Nous devions justifier notre puissance offensive », a déclaré Taylor. « Ils nous l’ont mis hier. Nous avons dû riposter avec les mêmes armes. » Le vétéran polyvalent a eu la chance d’égaler le record des ligues majeures de quatre circuits en un match, mais a retiré sur des prises un swing pour mettre fin à la huitième manche.

Le joueur de premier but dominicain, le vétéran Albert Pujols, est revenu au neuvième partant et a rappelé ses vieux jours en tant que cogneur dominant. Le cogneur de 41 ans a atteint la base à trois reprises, dont une marche, et a marqué deux fois sur les circuits de Taylor. Il a réussi deux simples pour ses troisième et quatrième coups sûrs des séries éliminatoires à son deuxième départ. Pujols a réussi deux coups sûrs dans la série de division de la Ligue nationale contre les Giants de San Francisco. Le vétéran frappeur dominicain a commencé à saluer ses coéquipiers beaucoup plus jeunes avec des câlins d’ours sur le banc après les circuits, et ils l’ont occupé.

Los Angeles a eu une performance décisive dans l’enclos des releveurs après que le démarreur Joe Kelly ait accordé un coup de circuit de deux points au joueur de premier but Freddie Freeman dans la première manche et est rapidement sorti après 28 lancers tendus au biceps droit. Les releveurs Evan Phillips, Alex Vesia, Brusdar Graterol, Blake Treinen, Corey Knebel et Kenley Jansen de Curaçao se sont combinés pour n’accorder que trois coups sûrs le reste du parcours. Phillips (1-0) a retiré trois prises sur des prises en 1-1 / 3 manches et a été crédité de la victoire, tandis que la défaite est revenue à Fried (0-1) alors qu’il a lancé 4 2/3 manches au cours desquelles il a accordé huit coups sûrs, incluant deux circuits, avec cinq points mérités, il a marché deux et a attisé trois frappeurs dans les 90 lancers qu’il a effectués et 56 ont été placés dans la zone des prises. Le sixième match mettra en vedette les droitiers Ian Anderson pour les Braves et Max Scherzer pour les Dodgers.