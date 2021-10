Taylor Fritz parvient à se qualifier pour les huitièmes de finale aux dépens d’Emil Ruusuvuori

26/10/2021

Le à 19h30 CEST

L’Américain taylor fritz, numéro 28 de l’ATP et tête de série numéro 5, remporté par 6-1 et 6-4 en une heure et douze minutes au joueur de tennis finlandais Emil Ruusuvuori, numéro 72 de l’ATP, en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg. Après ce résultat, le joueur parvient à se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg.

Pendant le match, Fritz a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a obtenu 59% du premier service, n’a commis aucune double faute et a réussi à remporter 66% des points de service. Quant au joueur de tennis finlandais, il a réussi à casser le service une fois, a atteint 67% d’efficacité, n’a pas commis de double faute et a remporté 53% des points de service.

Lors des huitièmes de finale, le joueur de tennis américain jouera contre le joueur américain Tommy Paul, numéro 54.

Le tournoi ATP Saint-Pétersbourg Il se déroule sur un terrain dur couvert et au cours de celui-ci, un total de 40 joueurs s’affrontent. Parmi tous les candidats, 28 au total atteignent la phase finale parmi ceux directement classés, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du championnat et les invités. De même, il est célébré entre le 24 et le 31 octobre à Saint-Pétersbourg.