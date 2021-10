Taylor Fritz passe à la phase suivante du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg après avoir remporté les demi-finales

30/10/2021

Le joueur de tennis américain taylor fritz, numéro 28 de l’ATP et tête de série numéro 5, a rempli les pronostics en s’imposant par 5-7, 6-1 et 6-3 en une heure et cinquante-neuf minutes pour Jan-Lennard Struff, joueur de tennis allemand, numéro 53 de l’ATP, en demi-finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en finale du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg.

Les données du match montrent que le joueur de tennis américain a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, obtenu 68% du premier service, commis 5 doubles fautes, réussissant à remporter 70% des points de service. Quant au joueur allemand, il a réussi à casser le service de son rival 2 fois, son efficacité était de 63%, il a commis 4 doubles fautes et réalisé 56% des points de service.

Lors de la finale, le joueur de tennis américain affrontera le vainqueur du match entre les Néerlandais Botic Van De Zandschulp et le croate Marin cilic.

Ce tournoi se déroule à Saint-Pétersbourg entre le 24 et le 31 octobre sur un court intérieur en dur. Pendant la compétition, un total de 40 joueurs de tennis s’affrontent et un total de 28 arrivent à la phase finale.Les joueurs viennent de ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé la phase précédente du championnat et ceux qui sont invités.