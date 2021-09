Taylor Hawkins, Dave Navarro et Chris Chaney lancent Nhc et abandonnent les deux premières chansons

LA DÉPENDANCE DE JANE membres Dave Navarro et Chris Chaney ont uni leurs forces avec COMBATTANTS DE FOO le batteur Taylor Hawkins dans un nouveau groupe appelé NHC. Les deux premiers singles du groupe, “Nourrir le cruel” et “Mieux aller de l’avant”, peut être diffusé ci-dessous.

Hawkins et Chaney déjà joué ensemble dans Alanis Morisette‘s au milieu des années 1990 et sont camarades de Hawkinsle projet solo de , TAYLOR HAWKINS ET LES COATTAIL RIDERS.

Hawkins, qui joue de la batterie et chante NHC, a appelé Navarro « le meilleur guitariste principal du rock alternatif », tandis que Dave a fait référence NHC comme un “éveil de tout ce qu’il aimait jouer”.

NHC, acronyme de Navarro, Hawkins et Chaney, fera ses débuts en direct plus tard le 2 octobre au Fête d’Ohana.

En janvier dernier, Hawkins, Navarro et Chaney fait équipe avec NŒUD COULANT et PIERRE AURE leader Corey Taylor dans un supergroupe appelé CONTRÔLE AU SOL, qui a joué à « La célébration de Bowie : juste pour un jour » en hommage au regretté David Bowie.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).