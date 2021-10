Taylor Heinicke s’est coûté un TD facile

Washington QB Taylor Heinicke s’est précipité hors de la poche au troisième et but de la ligne de 3 verges des Packers et a semblé marquer un touché lorsqu’il a plongé dans la zone des buts sans être touché.

Heinicke était tellement sûr d’avoir marqué un touché qu’il a couru et a fait un Lambeau Leap à Green Bay.

Il n’y avait qu’un seul problème, cependant – il n’a pas marqué de touché. Au lieu de cela, il a été condamné à la ligne des demi-mètres parce qu’il a plongé vers la zone des buts et un changement de règle en 2018 traite tout plongeon vers l’avant d’un QB comme s’il s’agissait d’une glissade d’un QB. rediffusions.

Aïe.

Pour aggraver les choses, Washington a ensuite tenté le coup en quatrième position et Heinicke a été arrêté avant la zone des buts.

Double gueule.

Regardez à quel point il était proche de marquer sur ce jeu:

La vie vient à vous rapidement, Taylor Heinicke. Comment ça a commencé : comment ça se passe : pic.twitter.com/ROStu7plD4 – Ben Stevens (@BenScottStevens) 24 octobre 2021

Taylor Heinicke : – a fait un Lambeau Leap après avoir marqué un TD précipité

– ce TD a-t-il été renversé parce qu’il a plongé en deçà de la ligne de but

– tâtonné sur le 4ème coup bas QB qui a suivi

– a regagné le ballon et a été arrêté court pic.twitter.com/4f9q8ZGbwF – CBS Sports (@CBSSports) 24 octobre 2021

Taylor Heinicke, qui a grandi en tant que fan des Packers, fait le Lambeau Leap… et il s’avère qu’il n’a même pas marqué sur la pièce. pic.twitter.com/MjWNzcpaec – Jake Russell (@_JakeRussell) 24 octobre 2021

Heinicke aurait dû connaître cette règle avant de plonger pour la zone des buts. Au lieu de cela, il a coûté à son équipe des points faciles sur la route.

Twitter a eu des réactions :

Taylor Heinicke est alternativement un joueur super capiteux et un esprit frustrant et absent. – Jason B. Hirschhorn (@by_JBH) 24 octobre 2021

Taylor Heinicke #NFL – Nick Francis (@nickyfran75) 24 octobre 2021

Taylor Heinicke — Viens mec ! – Jason Romano (@JasonRomano) 24 octobre 2021