Taylor, le jeu au sol aide les Colts à trouver un chemin facile devant les Jets

Carson Wentz a lancé trois passes de touché, Jonathan Taylor s’est précipité pour 172 verges et deux scores et les Colts d’Indianapolis ont battu les Jets de New York 45-30 jeudi soir.

Indy (4-5) a terminé avec 260 verges au sol, le total de matchs le plus élevé de la NFL cette saison lors de son premier match à domicile aux heures de grande écoute depuis décembre 2017.

Le quart-arrière partant de New York Mike White s’est blessé à l’avant-bras droit au premier quart, quatre jours après avoir lancé pour 405 verges et trois touchés lors de son premier départ dans la NFL. Les Jets (2-6) ont perdu sept matchs consécutifs en soirée.

Jonathan Taylor (28 ans) des Indianapolis Colts court pour un touché lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Jets de New York, le jeudi 4 novembre 2021, à Indianapolis. (Photo AP/Michael Conroy)

White a regardé les trois derniers quarts de la ligne de touche après avoir lancé une passe de touché de 19 verges à Elijah Moore qui a égalé le score à 7-7 à la fin du premier quart.

Ensuite, c’était tous les Colts.

Taylor a brisé l’égalité avec une superbe course de 21 verges au touché. Lorsque le porteur de ballon des Jets Ty Johnson a perdu un échappé près du milieu de terrain, Wentz s’est rapidement converti en lançant une passe à la pelle d’une verge à Jack Doyle pour une avance de 21-7.

Les Jets ont répondu avec un court placement en fin de première mi-temps, mais Wentz a répliqué avec une passe de 11 verges à Michael Pittman pour porter le score à 28-10 à la mi-temps.

Jonathan Taylor (28 ans) des Indianapolis Colts passe devant Ashtyn Davis (21 ans) des Jets de New York lors de la première moitié d’un match de football de la NFL, le jeudi 4 novembre 2021, à Indianapolis. (AP Photo/AJ Mât)

Wentz a ouvert le score en deuxième mi-temps avec une passe de 2 verges au joueur de ligne offensive Danny Pinter, et Taylor a scellé la victoire avec un sprint de 78 verges pour porter le score à 42-10.

Josh Johnson, le remplaçant de White, a lancé pour un sommet en carrière de 317 verges et a réussi trois meilleures passes de touché en carrière au cours des 18 dernières minutes – ses premiers lancers de touché depuis le 22 décembre 2018.

Wentz était 22 sur 30 avec 272 verges. Nyheim Hines a réussi six courses pour 74 verges et un score tout en captant quatre passes pour 34 verges.

Johnson a terminé 27 sur 41 avec une interception qui a scellé la victoire des Colts. Moore a capté sept passes pour 84 verges et deux scores.

Jonathan Taylor (28 ans) des Indianapolis Colts célèbre sa course pour un touché avec Matt Pryor (69 ans) lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Jets de New York, le jeudi 4 novembre 2021, à Indianapolis. (Photo AP/Michael Conroy)

PACK DE STATISTIQUES

Jets : White était 7 sur 11 avec 95 verges et un score avant de partir. … La séquence de deux matchs consécutifs de Michael Carter à 100 mètres de la mêlée s’est terminée. Il a réalisé 13 courses pour 49 verges et sept réceptions pour 37 verges. … New York a permis aux coureurs d’Indy de faire en moyenne 8,7 verges par course.

Colts : Wentz a lancé plusieurs passes de touché en six matchs consécutifs et a une fiche de 2-0 contre les Jets. … Taylor a 2082 verges de mêlée dans sa carrière. Il a également dépassé Alan Ameche (1 819 verges) pour le quatrième plus haut total au sol par un joueur d’Indy au cours de ses deux premières saisons.

RAPPORT DE BLESSURE

Jets : Le quart Zach Wilson (genou) et le WR Corey Davis (ischio-jambiers) se sont chacun absentés pour un deuxième match consécutif. … Les blancs se sont tenus sur la touche en seconde période – sans casque. … TE Tyler Kroft (poitrine) et S Marcus Maye (mollet) sont partis et ne sont pas revenus.

Colts : Le quadruple Pro Bowl WR TY Hilton a raté le match quatre jours après s’être cogné violemment la tête contre le sol et avoir suivi le protocole de commotion cérébrale. … Le départ S Khari Willis est entré dans la réserve des blessés avec un mollet blessé plus tôt jeudi. … Le RT Braden Smith est parti avec une blessure au triceps et le CB Xavier Rhodes est parti avec une blessure au mollet.

SUIVANT

Jets : commencez un homestand de deux matchs contre Buffalo le 14 novembre.

Colts : Jouez le dernier de trois matchs consécutifs à domicile le 14 novembre contre Jacksonville.