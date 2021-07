Taylor Momsen de The Pretty Reckless : “J’aimerais publier une autobiographie à un moment donné”

Dans une nouvelle interview avec Nikki du FM99 WNOR station de radio, THE PRETTY RECKLESS la chanteuse Taylor Momsen On lui a demandé si elle avait pensé à écrire un livre à un moment donné. La chanteuse de 27 ans, qui était actrice avant de devenir musicienne, a répondu (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET): “Oui, c’est quelque chose sur lequel j’ai en quelque sorte travaillé. Je ne travaille pas sur le travail, mais j’aimerais certainement – à un moment donné; pas maintenant, mais plus tard… j’écris juste en quelque sorte des histoires et des choses qui se sont passées, parce que j’aimerais publier une autobiographie à un moment donné, parce qu’il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. [Laughs] Je tiens un journal des choses que je mettrais peut-être dedans à un moment donné. Mais je n’ai pas officiellement fait ce saut ou quoi que ce soit… Je n’ai pas eu de discussions approfondies avec les gens ou quoi que ce soit. Parce que je pense que l’histoire n’est pas encore terminée. Alors, il faut que j’attende encore un peu… Et puis tu en sors un, et l’histoire n’est toujours pas terminée, donc tu dois en sortir un autre. Tant que la vie continue, elle continue.”

Momsen a commencé à jouer à l’âge de deux ans, bien que son rôle d’évasion soit venu en 2000, à l’âge de sept ans, quand elle a joué Cindy Lou qui dans l’adaptation en direct de “Comment le Grinch a volé Noël”, mettant en vedette Jim Carrey. Sept ans plus tard, elle est devenue célèbre en tant que Jenny Humphrey dans le CWest le drame pour adolescents à succès “Une fille bavarde”. Elle a fini par quitter définitivement la série après la quatrième saison, insistant sur le fait qu’elle prenait une pause d’Hollywood. Elle a ensuite déclaré à divers médias qu’elle “ne poursuivait pas du tout” le métier d’acteur, affirmant que “cela ressemble à une vie passée”.

THE PRETTY RECKLESSle dernier album de, “Mort par le rock and roll”, a été mis à disposition en février via Records intrépides aux États-Unis et Century Media Records dans le reste du monde.

À la libération, “Mort par le rock and roll” en tête de plusieurs tableaux de ventes, y compris Panneau d’affichageTop Albums, Rock, Hard Music et Charts numériques. Le disque a également donné deux singles n ° 1 consécutifs – “Mort par le rock and roll” et “Et ainsi c’est passé” (avec Tom Morello). Le groupe a compté six singles n ° 1 au format rock tout au long de sa carrière.

“Mort par le rock and roll” est THE PRETTY RECKLESSpremier album à être réalisé sans producteur de longue date Kato Khandwala, décédé en avril 2018 des suites de blessures subies dans un accident de moto.



