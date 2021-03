Taylor Momsen de The Pretty Reckless parle à la fille de Chris Cornell des luttes pour la santé mentale (vidéo)

Taylor Momsen, chanteur / compositeur principal du groupe THE PRETTY RECKLESS, était l’invité du dernier épisode de « L’esprit grand ouvert », les IGTV série et podcast hébergés par Chris Cornellfille de Lily Cornell Argent.

« L’esprit grand ouvert » vise à «aider à déstigmatiser la conversation autour de la santé mentale», selon un communiqué de presse. Les invités comprennent des professionnels de la santé mentale, des personnalités publiques, des pairs et d’autres personnes qui partageront leurs histoires et leurs luttes, tout en fournissant des connaissances et des idées.

Taylor et Lis parler de leur double expérience de la perte et de la façon dont la musique a tiré Taylor hors d’un endroit sombre émotionnellement après avoir subi deux pertes importantes d’amis. Le premier était Chris Cornell, qui THE PRETTY RECKLESS était en tournée avec au moment de Chrispasse.

Elle et Lis partager une connexion spéciale sur cette perte, comme Taylor dit: « C’est un peu bizarre de te parler, parce que ça a commencé avec ton père, en le perdant. JARDIN SONORE, qui, pour moi, était le plus élevé des sommets. Le respect n’est pas le mot juste; J’adore ton père, j’aime leur musique, j’aime JARDIN SONORE tellement, dans mon cœur que je ne sais toujours pas comment le mettre en mots. Pour eux, participer à cette première tournée était juste l’honneur et l’expérience les plus incroyables de ma vie. De toute évidence, cela s’est terminé tragiquement. «

Chris était et reste une grande source d’inspiration pour Taylor et son groupe et ça les a frappés durement. L’autre perte qui a été un point de basculement pour Taylor était la mort de sa meilleure amie et productrice Kato Khandwala, décédé en avril 2018.

Taylor se souvient: « Je commençais à écrire de la musique et j’avais quelques chansons dont j’étais vraiment fier. J’appelais notre producteur Kato, qui est bien plus que notre producteur; il était mon meilleur ami dans le monde entier, essentiellement le cinquième membre du groupe … Il n’y aurait pas THE PRETTY RECKLESS si je n’avais jamais rencontré Kato… Dès que nous avons commencé à mettre des plans en marche, j’ai reçu l’appel Kato était décédé dans un accident de moto. C’était le clou dans le cercueil pour moi, où je suis descendu si rapidement dans la dépression et ce trou sombre sans lumière dont je ne voyais pas le moyen de sortir. «

Taylor dit qu’il y avait un moment où elle ne pouvait plus écouter de la musique car cela lui faisait ressentir du chagrin et du chagrin et comment, au fil des mois, elle a travaillé dessus. Elle a lentement commencé à écouter sa musique préférée de son enfance et a pu ressentir de la joie plutôt que du chagrin.

Ils plongent également dans la façon dont ces expériences ont influencé Taylor en écrivant le nouvel album de son groupe, « Mort par le rock and roll ».

Tout au long de la conversation, Taylor raconte Lis la route qu’elle a empruntée pour revenir du chagrin et de la perte en créant de la musique.

Taylor dit: « Si vous vous tenez sur un lac gelé, que vous êtes d’un côté et que vous devez vous rendre de l’autre côté, cela va sembler une tâche impossible. Si vous regardez en bas et mettez un pied devant de l’autre pied, bientôt tu vas te retourner et te rapprocher de l’autre côté que du côté d’où tu es parti, et c’est vivant. «

Taylor a exploré l’idée de recommencer en écoutant simplement chaque artiste qu’elle a toujours aimé depuis le début, en commençant par LES BEATLES et se déplacer à travers des décennies de musique pour ramener la joie qu’elle a toujours ressentie de la musique et elle a finalement pu reculer.

Elle a ajouté: «Parler aux gens de la santé mentale est la première étape sur la voie de la guérison. Ce fut un plaisir de discuter de ces choses avec Lilly Cornell Argent, qui travaille courageusement pour faire la lumière sur la stigmatisation de la santé mentale. «

Lis poursuit sa mission de déstigmatiser les conversations autour de la santé mentale et est rapidement reconnue comme un défenseur public de la santé mentale. « L’esprit grand ouvert » et Lis ont été présentés dans Pierre roulante, Presse alternative, Maria Shriverde Journal du dimanche, Variété, NME, ET, et le Seattle Times, parmi beaucoup d’autres.

« L’esprit grand ouvert » continuera comme un IGTV série avec de nouvelles émissions tous les deux mardis à midi HE et est désormais également disponible sous forme de podcast sur Spotify et Pomme, et sur Youtube avec sous-titres disponibles en espagnol et en anglais.