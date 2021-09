Taylor Momsen et Ben Phillips de The Pretty Reckless lancent l’épisode rock de “Comment j’ai écrit cette chanson”

IMC (Diffusion de musique inc.), Groupe de médias Beasley et Xpéri‘s Technologie radio HD ont lancé la quatrième tranche de IMCla série signature de “Comment j’ai écrit cette chanson”, avec Taylor Momsen et Ben Phillips du célèbre groupe de rock THE PRETTY RECKLESS.

Chaque épisode de la série en 12 parties donnera au public un aperçu du processus créatif d’écriture et de production de chansons à succès ainsi que des histoires qui les sous-tendent. Cet épisode présente le processus d’écriture derrière certains des THE PRETTY RECKLESSles plus grands succès comme “Dieu sait”, “Monde foutu”, “Suivez-moi” et beaucoup plus.

Un nouveau Brian Ives-l’épisode hébergé sera diffusé toutes les deux semaines sur Groupe de médias Beasley stations de radio à travers le pays, avec la composante vidéo publiée sur bbgi.com.

THE PRETTY RECKLESSle dernier album de, “Mort par le rock and roll”, a été mis à disposition en février via Records intrépides aux États-Unis et Century Media Records dans le reste du monde.

À la libération, “Mort par le rock and roll” en tête de plusieurs tableaux de ventes, y compris Panneau d’affichageTop Albums, Rock, Hard Music et Charts numériques. Le disque a également donné deux singles n ° 1 consécutifs – “Mort par le rock and roll” et “Et ainsi c’est passé” (avec Tom Morello). Le groupe a compté six singles n ° 1 au format rock tout au long de sa carrière.

“Mort par le rock and roll” est THE PRETTY RECKLESSpremier album à être réalisé sans producteur de longue date Kato Khandwala, décédé en avril 2018 des suites de blessures subies dans un accident de moto.



