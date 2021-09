“Taylor ne peut pas dire qu’elle est la meilleure jusqu’à ce qu’elle me combatte et me gagne” – Amanda Serrano

Image : Fourni

Dans la nuit du samedi 4 septembre, la boxeuse considérée comme la numéro un « livre x livre » au monde (Kathie Taylor) a remporté une victoire qui orne son palmarès. Immédiatement, tout le monde a réclamé un combat contre la Portoricaine Amanda Serrano, considérée comme l’une des meilleures au monde. Certains disent que Serrano évite Taylor, tandis que d’autres se demandent pourquoi ils n’ont pas réglé ce procès tant attendu.

Amanda a montré qu’elle n’avait peur de personne, puisqu’elle a eu tous ceux qui l’ont mise devant elle. Il y a quelque temps, il a été annoncé qu’il allait enfin se battre avec Kathie, mais pour l’instant tout s’est effondré même s’ils étaient déjà parvenus à un accord et que les raisons étaient économiques. Je vous apporte ici ses mots :

«Je veux définitivement combattre Kathie Taylor, mais il doit y avoir le bon salaire, nous allions nous battre, le combat était signé, le combat a été reporté plusieurs fois et à la fin ils ont baissé le sac que j’allais gagner. C’était irrespectueux et c’est pourquoi le combat n’a pas eu lieu, Taylor ne peut pas dire qu’elle est la meilleure jusqu’à ce qu’elle me combatte et me gagne, Taylor, Clarissa Shields et moi sommes dans le top 3 « livre x livre ».

Comme vous le savez, l’inégalité prévaut même dans le sport et malheureusement, peu importe à quel point elles sont bonnes, elles gagnent moins que les hommes même lorsqu’elles s’entraînent dur, sacrifient du temps avec leur famille et risquent leur vie sur le ring.

Et selon les hommes ils reportent les combats parce qu’ils sont en désaccord sur le plan économique, les femmes ont aussi le droit. Rappelons-nous qu’il s’agit d’une entreprise et que chacun cherche le meilleur pour son sac. J’espère que cette rencontre aura lieu et qu’on verra enfin lequel des deux est vraiment le meilleur, en attendant en même temps.