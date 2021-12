Taylor Sheridan, créatrice de « Yellowstone », explique quand le spectacle se terminera

La saison 4 de Yellowstone a été un tel succès pour Paramount Network qu’ils ne veulent probablement pas savoir que le co-créateur Taylor Sheridan sait déjà combien de temps durera la série et à quoi ressemblera la fin. Dans une nouvelle interview avec le New York Times publiée avant la première du premier spin-off de Yellowstone, Sheridan a déclaré qu’il savait comment se terminerait la saga de la famille Dutton. Il a également une idée approximative du nombre de saisons que la série mettant en vedette Kevin Costner peut durer.

Lorsque le Times a demandé à Sheridan combien de temps il voulait que Yellowstone soit diffusé, il a dit qu’il avait une fin en tête. « J’écris jusqu’à cette fin. Il n’y a pas grand-chose de planant que l’on peut faire avant que l’histoire ne commence à perdre sa locomotion ; vous ne pouvez pas la mettre au neutre simplement parce que c’est réussi », a-t-il déclaré.

Sheridan, qui a co-créé la série avec le producteur exécutif John Linson, ne sait pas combien de temps il lui faudra pour arriver à la fin, mais ne vous attendez pas à ce que Yellowstone soit actif pendant près d’une décennie. « Il me faudra autant d’années qu’il me faudra pour raconter l’histoire, mais vous n’en verrez pas neuf saisons », a-t-il déclaré au Times. « Certainement pas. »

Yellowstone est sur le point de devenir encore plus grand, même si Sheridan admet avoir une fin en tête. Dimanche, le premier épisode de 1883 a été diffusé sur Paramount+. La série préquelle suit les ancêtres de John Dutton, joués par Tim McGraw et Faith Hill, alors qu’ils déménagent dans le Montana. Une série dérivée intitulée 6666, se déroulant dans le célèbre Four Sixes Ranch au Texas, est également en développement. D’autres projets se déroulant dans l’Ouest pourraient être en route puisque Sheridan, qui a également créé The Mayor of Kingstown pour Paramount+ et a remporté une nomination aux Oscars pour avoir écrit Western Hell or High Water, aime écrire ce qu’il connaît le mieux.

« Je ne me limite pas. Je suis attiré par la rareté de l’Occident parce que c’est là que j’ai passé la majeure partie de ma vie », a-t-il déclaré au Times. « J’ai vécu à New York pendant un certain temps. J’ai apprécié mon séjour là-bas, mais je serais un étranger à écrire à ce sujet. J’aime être dehors. J’aime vraiment utiliser l’appareil photo comme un pinceau, et je trouve que c’est si rare que vous voir l’immensité de cette nation. Pour le moment, c’est ce qui me fascine le plus.

La saison 4 de Yellowstone est diffusée sur Paramount Network les dimanches à 20 h HE. Il n’y a que trois autres épisodes de la saison, la finale étant prévue pour le 2 janvier. De nouveaux épisodes de 1883 sont publiés sur Paramount +. Il y a aussi ET Presents: Yellowstone Aftershow de Entertainment Tonight qui sortira dimanche à 21 h HE sur Paramount +. Un deuxième épisode de Yellowstone Aftershow sera publié après l’épisode de Yellowstone du 26 décembre.