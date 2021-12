Taylor Sheridan n’a rien de trop affectueux à dire sur ses rôles d’acteur dans « Sons of Anarchy » et d’autres émissions

Taylor Sheridan est surtout connu pour son travail derrière la caméra, créant des émissions de télévision comme Yellowstone et des films tels que la franchise Sicario, mais de nombreux fans ne savent peut-être pas qu’il a également beaucoup joué. Sheridan a fait ses débuts à Hollywood en apparaissant dans un certain nombre de séries classiques des années 90, dont Walker, Texas Ranger et Dr. Quinn, Medicine Woman. Il a ensuite joué le rôle du chef adjoint David Hale dans Sons of Anarchy, mais il s’avère que Sheridan n’a rien de trop affectueux à dire sur son rôle dans SoA, ou sur la plupart des autres rôles qu’il a joués dans d’autres émissions.

Au cours d’une récente interview au New York Times, Sheridan a été interrogé sur sa carrière d’écrivain et sur la question de savoir si une personne avec qui il a travaillé pendant son travail d’acteur n’est jamais devenue un mentor pour lui. « Honnêtement ? Mon mentor était Cormac McCarthy. Mes mentors étaient Larry McMurtry et Toni Morrison et Gabriel García Márquez et John Steinbeck. Tous les écrivains qui m’ont touché », a répondu Sheridan. « Je n’ai jamais pris de cours d’écriture de scénario de ma vie. » Sheridan a ensuite partagé ses sentiments sur ses rôles passés, avouant: « La plupart du travail à la télévision que j’ai fait n’était pas très bon. Je n’ai jamais eu d’agent de fantaisie, donc je n’ai jamais lu pour les très bons films. Quand j’ai arrêté d’agir et j’ai décidé pour raconter mes propres histoires, j’avais gardé la plupart des scripts pour lesquels j’avais auditionné et un tas d’entre eux que j’avais fait, alors je me suis assis et j’ai passé environ quatre jours à les relire. comment faire cela, mais je viens de passer quatre jours à me rappeler comment ne pas le faire.' »

On a ensuite demandé à Sheridan s’il avait retiré quelque chose du temps qu’il avait passé à revoir ses scripts et ce qu’il « visait » exactement avec son travail maintenant. « J’espère que ce sera un reflet honnête du monde et qu’il se sentira authentique », a-t-il répondu. « J’essaie d’écrire des dialogues que je pense crédibles venant de la bouche des gens, mais j’aime aussi qu’ils soient légèrement surélevés. J’essaie de les faire paraître un peu intemporels. Quand j’écris un scénario, j’essaie d’écrire un livre. Quand je tourne une émission de télévision, j’essaie de tourner un film. »

Actuellement, Yellowstone en est à sa quatrième saison sur Paramount Network, et Sheridan vient de lancer son premier spin-off, 1883, sur Paramount+. Il a également la nouvelle série policière Mayor of Kingstown, sur Paramount + également, et une série de compétitions de téléréalité intitulée The Last Cowboy, sur CMT. Les fans de Sheridan peuvent également consulter son film le plus récent, Ceux qui me souhaitent la mort, qui met en vedette Angelina Jolie et est disponible en streaming sur HBO Max.