Taylor Swift a été choisie pour le prochain film de David O. Russell .

Vous devez le remettre à Taylor Swift. Là où d’autres pourraient voir les critiques du flop de 2019, Cats, et décider que le moment était venu de se retirer officiellement du métier d’acteur, Taylor ne l’a pas fait! Ces critiques terribles n’ont pas écrasé ses rêves sur grand écran, et elle sera dans un autre film. Mais Taylor travaillera avec David O. Russell, un réalisateur qui a une feuille de route décente de succès. La réputation de David pour le respect mutuel, le professionnalisme et le fait de ne pas être un connard ? C’est juste un peu plus pointu.

Variety dit que Taylor a été choisi pour le prochain film de David. Habituellement, lorsque David O. Russell a besoin d’une grande blonde aux yeux bleus, d’une beauté conventionnelle, au début de la trentaine avec une énergie de soirée pyjama loufoque, il appelle Jennifer Lawrence. Mais peut-être que Jennifer Lawrence était prête à passer le flambeau du match hurlant sur le plateau à Taylor Swift. En 2015, lors du tournage du dernier film de David O. Russell Joy (le troisième film de JLaw avec lui), il a été rapporté que lui et JLaw se sont battus sur le plateau, et ce n’était pas une joie pour toutes les personnes impliquées. La même année, David O. Russell a donné quelques réflexions condescendantes sur l’essai de JLaw sur l’écart salarial, dans lequel elle affirmait avoir découvert dans le piratage des e-mails de Sony qu’il l’avait payée moins pour American Hustle que ses co-stars masculines.

Variety n’a pas beaucoup plus de détails sur ce film, sauf qu’il s’agit du premier film de David depuis Joy en 2015, et que la liste des acteurs comprend actuellement Christian Bale, qui peut clairement se débrouiller sur le plateau en ce qui concerne les freakouts dramatiques, ainsi que Margot Robbie, John David Washington, Mike Myers, Anya Taylor-Joie, Rami Malek, et Zoé Saldana.

David O. Russell réalisera le film à partir d’un scénario qu’il a lui-même écrit. Cela n’a pas été confirmé, mais des rumeurs sur Internet prétendent que le film est une pièce d’époque sur un médecin et un avocat appelé Canterbury Glass. Je me demande si Taylor jouera un double rôle sur ce film, en servant également de superviseur de la précision historique. Quel est l’intérêt de vous consacrer pleinement à l’esthétique ancienne et poussiéreuse du folklore pré-pénicilline et à jamais si vous ne pouvez pas en faire bon usage plus tard ?

Photo : Wenn.com