Taylor Swift a sorti un court métrage, ses followers pensent qu’il s’agit de son ex-petit ami Jake Gyllenhaal

Les 5 chansons les plus populaires de Taylor Swift 0:58

. – Taylor Swift a officiellement cassé Internet vendredi.

Non seulement il a sorti le réenregistrement de son album de 2012 « Red » – cette fois il s’appelle « Red (Taylor’s Version) » – il a sorti un court métrage qui a laissé ses fans à couper le souffle.

Il s’appelle « All Too Well » et porte le nom d’un morceau de son album. Pendant des années, les fans ont supposé que la chanson, qui raconte l’histoire d’une rupture, parlait de sa romance passionnée de courte durée avec l’acteur Jake Gyllenhaal en 2010.

Maintenant que le court métrage de près de 15 minutes est sorti, les spéculations selon lesquelles il s’agissait de Gyllenhaal semblent s’être solidifiées dans l’esprit de ses fans, qui se font appeler « Swifties ».

La vidéo a accumulé plus de 13 millions de vues sur YouTube en moins de 24 heures depuis sa première.

Cette version de la chanson a de nouvelles paroles, révélant un peu d’informations sur la relation, « Et je n’ai jamais été doué pour raconter des blagues, mais la blague est / Je vais vieillir mais vos amants gardent mon âge / Mais je suis dans un nouvel enfer à chaque fois que tu trahis mon esprit / Tu as dit que si nous avions été plus proches en âge, ça aurait pu aller / Et ça m’a donné envie de mourir ».

Une des paroles et une scène révélatrices est celle où Swift dit qu’elle a eu le cœur brisé le jour de son 21e anniversaire, ce qui se glisse parfaitement dans la chronologie des rencontres Swift-Gyllenhaal comme un gant.

Il a parlé avec Jimmy Fallon de sa décision de réenregistrer la chanson, mais n’a jamais confirmé que la chanson parle de l’acteur. CNN l’a contacté pour commenter.