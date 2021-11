Taylor Swift abat son ex avec l’aide de Chris Stapleton sur ‘Red (Taylor’s Version)’

« All Too Well » n’est pas la seule chanson sur Red (Taylor’s Version) où Taylor Swift vise un ex-petit ami. « I Bet You Think About Me », la collaboration de Swift avec la star de la musique country Chris Stapleton, comprend également des paroles critiquant un ex-amant. Comme « All Too Well », cette chanson est également supposée parler de la relation 2010-2011 de Swift avec l’acteur Jake Gyllenhaal, juste avant ses 21 ans.

« I Bet You Think About Me » est l’une des six chansons de « From the Vault » sur Red (Taylor’s Version), ce qui signifie que Swift a écrit la chanson à l’époque où Red a été initialement enregistré en 2012. La chanson n’a pas été retenue à le temps, mais Swift a décidé qu’il était maintenant temps de le dépoussiérer avec l’aide de Stapleton.

Les paroles sont pures Swift, car elle démonte un ancien amant. « Vous avez grandi dans une communauté fermée par une cuillère en argent », dit-elle à son ex, par rapport à sa propre éducation modeste, note Rolling Stone. Elle dit également à son ancien amant que son nouvel amant « a un beau pedigree », mais elle doute qu’il soit jamais heureux. Elle reproche également à son ex d’avoir des « chaussures bio », un « canapé à un million de dollars » et d’être allée à des « concerts de musique indie cool ».

Swift a qualifié Red comme son seul « vrai » album de déchirement, et on suppose que cela a été causé par Gyllenhaal, avec qui Swift est sorti d’octobre 2010 à janvier 2011, note StyleCaster. Si tel est le cas, les paroles de « Je parie que tu penses à moi » décrivent correctement Gyllenhaal comme quelqu’un qui a eu une éducation privilégiée par rapport à Swift. Les parents de Gyllenhaal sont la scénariste Naomi Foner et le réalisateur Stephen Gyllenhaal, et il a grandi à Los Angeles.

On pense que d’autres chansons sur Red parlent de Gyllenhaal, notamment « We Are Never Ever Getting Back Together », qui a été un énorme succès lors de la sortie de la version originale en 2012. La version complète de 10 minutes de « All Too Well » a également fait il est clair pour les fans qu’il s’agissait aussi de Gyllenhaal. Lors d’un arrêt sur Late Night with Seth Meyers, Swift a eu la réponse parfaite lorsque Meyers l’a interrogée sur les sujets de ses chansons. « Je me demande s’il y a des gens qui pourraient penser que c’est d’eux que vous chantiez, si c’est plus facile ou bien pire pour eux 10 ans plus tard », a déclaré Meyers. « Je n’ai pas pensé à leur expérience, pour être honnête », a répondu Swift.

Swift se produit sur SNL ce week-end, marquant sa cinquième fois dans l’émission. L’hôte invité est l’acteur Jonathan Majors. SNL est diffusé à 23 h 30 HE les samedis NBC.