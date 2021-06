Taylor Swift a annoncé qu’elle réenregistrera son album Red, qui sortira le 19 novembre. La nouvelle version de l’album, initialement sortie en 2012, sera composée des 30 chansons initialement proposées pour l’album.

« J’ai toujours dit que le monde est un endroit différent pour ceux qui ont le cœur brisé. Au pays des cœurs brisés, il y a des moments de force, d’indépendance et de rébellion qui sont intimement tissés de chagrin, de vulnérabilité paralysante et de désespoir”, a écrit l’interprète de The Last Time pour faire part de la nouvelle à ses fans.

“Ce sera la première fois que j’entendrai les 30 chansons qui devaient être mises en ligne, et eh bien, l’une d’entre elles dure même 10 minutes”, a ajouté le natif de Pennsylvanie.

Red était soutenu par le label Big Machine, avec ce matériel d’enregistrement, son quatrième album studio, il a obtenu la nomination pour le meilleur album country aux Grammy Awards 2014 et a vendu plus de 7,5 millions d’exemplaires.

En 2019, Swift a annoncé son intention de réenregistrer ses six premiers albums studio après que Scooter Braun a repris les enregistrements principaux. Elle a commencé à réenregistrer ses albums en novembre dernier, un mois avant la sortie d’Evermore et quatre mois après que Folklore a remporté le Grammy de l’album de l’année, faisant de la chanteuse la seule artiste féminine à avoir remporté trois trophées d’album de l’année dans l’histoire américaine.

«Ce sera amusant, parce que ce sera comme regagner la liberté et récupérer ce qui m’appartient. Quand j’ai créé (ces chansons), je ne savais pas ce qu’elles allaient devenir. Revenir et savoir que cela signifiait quelque chose pour les gens est en fait une très belle façon de célébrer ce que les fans ont fait pour ma musique “, a déclaré Taylor à Billboard.