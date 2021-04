Taylor Swift bat le record britannique des Beatles avec “ Fearless (Taylor’s Version) ”

Le premier album complet de Taylor Swift dans sa série de réenregistrements, Sans peur (version de Taylor) a fait ses débuts au premier rang du classement des albums officiels du Royaume-Uni, devenant son troisième album à le faire en moins d’un an, rejoignant Folklore et Evermore de 2020. Cet exploit voit Swift établir un nouveau record de tous les temps pour l’accumulation la plus rapide de trois albums n ° 1 jamais, détenu auparavant par Les Beatles depuis 54 ans.

Entre 1965 et 1966, les Beatles ont sorti Help !, Rubber Soul et Revolver, qui ont tous atteint le sommet du classement. Alors que leur séquence record a duré 364 jours, soit un peu moins d’un an, Swift est devenu le premier artiste solo de l’histoire à réaliser l’exploit en seulement 259 jours.

Fearless (Taylor’s Version) est son septième album n ° 1 au Royaume-Uni, rejoignant Evermore, Folklore, Lover, Reputation, 1989, Et rouge. L’enregistrement original de 2008 de Fearless a culminé au n ° 5 du classement.

Le chanteur a actuellement sept albums dans le Top 200 britannique cette semaine: Folklore (No 37), Evermore (38), 1989 (43), Lover (66), Red (127) et Reputation (128).

Swift a annoncé que Fearless serait le premier de ses albums réenregistrés à sortir en février avec l’offre de «Love Story (Taylor’s Version)» avant sa sortie. L’album est arrivé le 9 avril avec 26 chansons, dont six jamais entendues auparavant dans les chansons du coffre-fort – y compris le rebondissant «Mr. Parfaitement bien.”

“Fearless était un album plein de magie et de curiosité, le bonheur et la dévastation de la jeunesse”, a écrit Swift dans l’annonce de l’album. «C’était le journal des aventures et des explorations d’une adolescente qui apprenait de minuscules leçons à chaque nouvelle fissure dans la façade du conte de fées qui se terminait dans les films.»

Fearless (Taylor’s Version) maintient la nature mélancolique de l’original avec une aura supplémentaire de maturité. L’album présente de nouvelles collaborations avec Maren Morris sur la nouvelle chanson «You All Over Me» et Keith Urban sur «That’s When». Ils rejoignent Colbie Caillat en tant que seule fonctionnalité créditée du disque.

