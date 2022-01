Taylor Swift bat le record des meilleurs albums country de Shania Twain

Taylor Swift a officiellement accumulé 99 semaines au n ° 1 du palmarès Billboard Top Country Albums, dépassant le précédent détenteur du record Shania Twain‘s 97 semaines pour devenir le leader officiel pour la plupart des semaines détenu à la première place par une artiste féminine dans l’histoire du graphique.

« Allons-y les filles!!!! Fier de toi Taylor Swift. Les records historiques sont destinés à être créés puis brisés. Le relais est destiné à être transmis aux nouvelles générations. Les jeunes artistes country féminines imparables sont en feu malgré les obstacles », a déclaré Twain en soutien sur Twitter.

La dernière version de Swift, le réenregistrement Rouge (version de Taylor) occupe la première place du classement des meilleurs albums country de cette semaine pour la septième semaine consécutive. Son prédécesseur Sans peur (version de Taylor) est au n ° 9 cette semaine, après avoir passé trois semaines dans la première place l’année dernière. La version originale du disque a accumulé 35 semaines au n ° 1 en 2008.

Le succès des nouvelles sorties de Swift n’est pas surprenant si l’on considère la force de son premier album éponyme qui a passé 24 semaines au n ° 1 après sa sortie en 2006. Son troisième album Speak Now s’est maintenu en première position pendant 13 semaines en 2008, tandis que la version originale de Red a occupé l’espace pendant 16 semaines en 2012.

La présence de Twain dans le palmarès des meilleurs albums country remonte à 1993 où elle a fait sa première apparition avec Shania Twain avant de poursuivre avec La femme en moi peu de temps après en 1995. L’effort de définition de carrière a passé 29 semaines au n ° 1. Ce n’est qu’à partir de là qu’elle a passé 50 semaines en tête du classement avec Come On Over en 1997 et 11 semaines avec un album Greatest Hits en 2004.

Avec l’aide de son album de 2002 En haut! (qui a dominé le classement pendant six semaines) et À présent (a atterri au n ° 1 pendant une semaine en 2017), Twain a occupé jusqu’à présent la première place pour les artistes country féminines.

