Taylor Swift bat un record avec son single « All Too Well » – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Sans aucun doute, Rouge (version de Taylor), le deuxième album réenregistré de l’auteur-compositeur-interprète américain, est devenu un phénomène depuis sa sortie le 12 novembre dernier. Parmi les trente chansons qui composent ce nouveau matériel d’enregistrement met en évidence « Trop bien » (version 10 minutes), qui établit déjà un record en chanson la plus longue des charts Billboard.

Billboard Charts, à partir de son compte Twitter officiel, a révélé que la nouvelle version de « Trop bien » (10 minutes et 13 secondes), est la chanson numéro un la plus longue de l’histoire des charts Hot 100. Il s’agit d’un événement historique dans la carrière de Taylor Swift, car il a évincé la chanson « Tarte américaine (parties I et II) » (8 minutes et 37 secondes), du compositeur américain Don McLean, qui a détenu la marque pendant près d’un demi-siècle, à partir de janvier 1972.

« ‘All Too Well (Taylor’s Version)’ est officiellement le hit numéro un le plus long de tous les temps, avec 10 minutes et 13 secondes. « American Pie (Parts I & II) » de Don McLean à 8 minutes 37 secondes a tenu la marque pendant près d’un demi-siècle, à partir de janvier 1972. «

«Je suis très fier de cette chanson et des souvenirs que j’ai avec vous pour cela. […] Je suis abasourdi. Une chanson de dix minutes est dans la partie haute du Hot 100″, a écrit le chanteur sur ses réseaux sociaux.

Source : CinéPremière