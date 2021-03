Taylor Swift, Beyoncé et Dua Lipa, favorites aux Grammys de la pandémie

Les 63e Grammy Awards ont débuté ce dimanche soir au départ de Los Angeles (USA) avec un gala simple adapté à la pandémie dans lequel Beyoncé, Taylor Swift et Dua Lipa sont les grands favoris pour les récompenses.

L’humoriste Trevor Noah a accueilli depuis une scène en plein air, avec un petit public en une nuit pour essayer de remonter le moral une année désastreuse pour l’industrie de la musique, comme il l’a reconnu lui-même.

« Je sais qu’ils ne sont pas allés à un concert depuis longtemps, moi non plus. Donc ce soir, nous apporterons le concert chez eux », a-t-il déclaré.

Malgré les circonstances, la Recording Academy des États-Unis a convoqué un liste impressionnante de performances qui comprend, entre autres, Bad Bunny, Taylor Swift, Cardi B, Dua Lipa, Harry Styles, Billie Eilish, Post Malone, John Mayer, BTS, Megan Thee Stallion, Bruno Mars et HAIM.

Chaque artiste avait prévu d’agir à partir de l’une des quatre scènes aménagées pour maintenir le distance sociale. Harry Styles a été le premier à se produire avec une présentation intime de Sucre de pastèque.

De plus, le programme comprenait un hommage aux lieux et lieux de petits concerts, très choqué par la pandémie en un an sans festivals ni musique live. Les serveurs, les promoteurs et les autres employés seront chargés de remettre les prix.

Beyoncé et Taylor Swift, sans doute les deux plus grandes pop stars du monde, avaient tous les bulletins de vote pour duel en tant que favoris lors des récompenses.

Beyoncé jouait avec neuf nominations devant de six de Taylor Swift, les mêmes nominations que Dua Lipa et Roddy Rich.

Swift pourrait entrer dans l’histoire si elle remportait le Grammy de l’album de l’année pour son acclamé Folklore, Elle deviendra la première femme à remporter le Grammy de l’album de l’année pour la troisième fois, un record détenu uniquement par trois chanteurs: Frank Sinatra, Stevie Wonder et Paul Simon (dont Simon & Garfunkel).

Bad Bunny, Ricky Martin et Camilo font partie des artistes hispaniques candidats dans les catégories latines des Grammy.