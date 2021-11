Taylor Swift et Pete Davidson se sont associés pour un court métrage numérique Saturday Night Live ce week-end, mais les trois nouveaux membres de la distribution qui les accompagnaient étaient la cible de la blague. Le sketch s’appelle « S’il vous plaît, ne détruisez pas – Trois vierges tristes », et c’est un ver d’oreille improbable. À en juger par la réponse sur les réseaux sociaux, cela semble être le hit de la soirée.

« Three Sad Virgins » commence avec Davidson approchant trois nouveaux membres de la distribution SNL, Ben Marshall, John Higgins et Martin Herlihy pour parler de faire un sketch ensemble. Après avoir accepté avec empressement, ils sont plongés dans un clip sur la façon dont Davidson est cool et célèbre alors qu’ils ne sont que « trois vierges tristes ». Leurs protestations contre le contenu atteignent un crescendo tout comme l’invitée musicale de cette semaine, Swift se présente pour enregistrer son couplet.

Swift, habituellement réservé et classé par PG, semble tout à fait à l’aise en chantant sur les insécurités de Marshall, Higgins et Herlihy dans le sketch. Les fans ont ri avec eux, submergés par les paroles hors caractère de Swift. L’épisode complet de SNL est maintenant en streaming sur Peacock et Hulu. Voici un aperçu de ce que les fans disent du sketch « Three Sad Virgins ».

Ver de l’oreille

J’aurai très certainement, absolument, « Trois Vierges Tristes » coincé dans ma tête pour le reste de la semaine. https://t.co/A9ozTXHZ9w – BuzzFeed (@BuzzFeed) 14 novembre 2021

TAYLOR CHANTANT TROIS VIERGES TRISTES #SNL pic.twitter.com/kL2BoZ53xX – jules (version de Taylor) (@3amshadows) 14 novembre 2021

Enfin, certains fans ont plaisanté en disant que cette parodie d’une chanson n’avait pas le droit d’être aussi accrocheuse qu’elle l’est. Ils se sont plaints qu’il serait gênant d’avoir ces paroles dans la tête pendant des jours maintenant.

Wendy’s

Je vais dire que cela compte pour moi dans un clip avec Taylor Swift. – Wendy’s (@Wendys) 14 novembre 2021

Le croquis comprenait une blague à jeter sur la chaîne de restauration rapide Wendy’s, donc naturellement le compte Twitter de Wendy’s s’y est mis dimanche matin. Les fans avaient des sentiments mitigés à propos de cette participation à la marque personnifiée.

Version 10 minutes

Nous avons besoin de « Trois Vierges Tristes (Version 10 Minutes) (Version de Taylor) ». pic.twitter.com/kpcDA6Y1w2 – Alex Goldschmidt (@alexandergold) 14 novembre 2021

Bien sûr, Swift vient de secouer le monde de la musique pop avec une version prolongée de 10 minutes de sa chanson « All Too Well », alors les fans se sont demandé s’il y avait une version similaire de « Three Sad Virgins » en préparation.

Tendance

PAS 3 TRISTES VIERGES PLS pic.twitter.com/ogEW715edY – k ne va pas du tout (@shiniestwheelss) 14 novembre 2021

Le fait que ce sketch ait fait apparaître l’expression « Trois vierges tristes » sur Twitter faisait en soi partie du plaisir pour certains fans. Ils ont ri en imaginant ce que pourraient penser les gens qui n’avaient pas vu l’épisode.

Dune

Dune : Three Sad Virgins en streaming sur Peacock ! pic.twitter.com/efrdteDvQR – abbi (@2008SNL) 14 novembre 2021

Pour de nombreux fans, la référence à Dune dans le deuxième couplet de la chanson a poussé le tout à bout. Avant la fin de l’épisode, les fans étaient occupés à éditer ensemble des mèmes qui comprenaient le film et le sketch.

En vigueur

quand taylor a chanté 3 vierges tristes, elle en parlait pic.twitter.com/aBmSBg16GK – Robert Pattinson (réel) (@cuIIencoven) 14 novembre 2021

Je vais dire à mes enfants que c’était 3 vierges tristes pic.twitter.com/JjDdClM5VW – cuisine madison (elle/elle) (@sisterkitchen) 14 novembre 2021

Les fans ont rapidement greffé le surnom des « Trois Vierges Tristes » sur d’autres personnes avec un effet dévastateur. Ils ciblaient tout le monde, des autres artistes aux personnages fictifs en passant par les politiciens.

Un vrai bop

POV : vous écoutez Three Sad Virgins 😍😍 pic.twitter.com/7L0VRJjbV0 – camilo🧣 (@hardfeelingss13) 14 novembre 2021

trois vierges tristes bop no irónicamente – eze (@wildesthoax) 14 novembre 2021

Alors que « Three Sad Virgins » était évidemment une blague, les fans se sont émerveillés du fait que c’était en fait assez accrocheur. Beaucoup se sont demandé s’il serait acceptable d’écouter la chanson sans ironie.

