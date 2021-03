Taylor Swift dédie sa victoire historique aux Grammy Awards à son petit ami, Joe Alwyn

« Je tiens à remercier James, Ines et Betty et leurs parents, qui sont la deuxième et la troisième personne pour qui je joue mes chansons », a-t-il ajouté avant de mentionner ses propres fans, qu’il a remercié d’avoir accompagné dans « l’imaginaire » monde »qu’il a créé ces derniers mois.

Ce dimanche, Taylor s’est également produit dans le cadre de la cérémonie pour la première fois en cinq ans pour interpréter ses chansons «Cardigan», «August» et «Willow». Le numéro musical a commencé avec elle allongée sur l’herbe au milieu d’une scène qui représentait une sorte de forêt enchantée et, alors que les caméras s’éloignaient, on a découvert qu’elle était en fait sur le toit d’une cabane à l’intérieur de laquelle se trouvaient Jack et Aaron. l’accompagnant au piano et à la guitare.