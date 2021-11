Taylor Swift devient franche sur les « sentiments nostalgiques » sur « trop bien »

Nous « parions que vous pensez à » Taylor Swiftcarrière emblématique de.

La gagnante d’un Grammy a évoqué en exclusivité l’héritage de son album Red pendant E! Daily Pop de News le lundi 15 novembre.

« Il y a beaucoup de nouvelles chansons comme les pistes du coffre-fort », a expliqué Swift à propos de Red (Taylor’s Version). « Ce sont des chansons que personne n’a entendues auparavant. J’ai eu un vrai buzz en réenregistrant ‘All Too Well’, la version de 10 minutes, parce que ce sont des paroles qui ont été écrites il y a longtemps mais le fait que je n’ai jamais vraiment enregistré avant, c’était assez fou. »

Swift a fait ses débuts de réalisatrice pour le court métrage de 10 minutes All Too Well mettant en vedette Dylan O’Brien et Lavabo Sadie.

« C’est un film sur le passage à l’âge adulte sur une période très spécifique de la vie de quelqu’un lorsque vous avez entre 19 et 20 ans », a déclaré Swift. « Vous avez un pied dans l’enfance, un pied à l’âge adulte, et vous ne savez pas trop où vous tenir et à quel point cela vous rend fragile à ce moment-là. Nous traversons la vie, nous avons le cœur brisé. »