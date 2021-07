Taylor Swift envoie à Simone Biles et Suni Lee un message de soutien stimulant

in

Taylor Swift a envoyé aux Olympiennes Simone Biles, Suni Lee et Jade Carey quelques mots d’encouragement pendant que les gymnastes de l’équipe américaine sont à Tokyo. Le chanteur de “Everything Has Changed” a été présenté en voix off pour une vidéo présentant le groupe de gymnastes préparé pour les Jeux Olympiques de 2021. “La vie peut vous surprendre. Elle peut vous humilier. Elle peut vous tester. Elle peut vous inspirer”, a-t-elle ouvert le clip.

Swift a ensuite reconnu quelques-uns des défis auxquels l’équipe a été confrontée dans sa quête d’une médaille d’or – y compris la décision abrupte de Biles de se retirer de la compétition pour des raisons de santé mentale. À sa sortie des jeux, Jade et Suni devaient jouer à sa place. “Ils ne s’attendaient pas à ce que ce soit l’histoire, mais cela ne veut pas dire qu’ils n’étaient pas prêts pour le feu des projecteurs”, a annoncé Swift dans la vidéo. “Ils ont travaillé pour ça, ils en ont rêvé, ils ont leur place ici.”

“Alors ne soyez pas surpris car l’histoire prend son envol à partir d’ici chez les femmes tout autour de Tokyo”, a poursuivi Taylor. Il semble que les paroles de Taylor sonnent vrai pour Suni Lee, qui a marqué 57,44 dans son épreuve jeudi matin, ce qui lui a valu une médaille d’or et la première place sur le podium des Jeux olympiques. Cet exploit fait également d’elle la première gymnaste américano-asiatique à remporter le premier prix individuel aux Jeux olympiques. “J’étais nerveux, mais j’ai fait de mon mieux et je suis très fier de moi… C’est fou. Je n’aurais jamais pensé que je serais ici”, a déclaré Lee aux journalistes après l’événement.

Alors que ses parents ne pouvaient pas assister aux matchs en personne, son père l’a regardée gagner depuis leur domicile à St. Paul, Minnesota. “J’ai presque pleuré et je ne pleure jamais”, a déclaré son père John Lee à Today’s Hoda Kotb. “Je suis tellement heureux qu’elle ait gagné.” Il a poursuivi, ajoutant qu’il ne doutait pas qu’elle s’en sortirait bien, “mais je ne m’attendais pas à l’or”, a-t-il déclaré. “Je suis tellement content d’avoir construit cette poutre pour elle.” Il a également partagé quelques mots gentils pour le reste de l’équipe américaine et Simone Biles. “Je veux dire à son équipe que quoi qu’il arrive, vous la soutenez tous. Je veux dire à Simone qu’elle est vraiment la CHÈVRE parce qu’elle a laissé ma petite fille apporter la médaille d’or”, a-t-il conclu.