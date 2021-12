Taylor Swift est l’artiste féminine la plus écoutée sur Spotify ! | Instagram

Récemment, il est devenu connu que le célèbre chanteur Taylor Swift a réussi à devenir l’artiste féminine la plus écoutée sur Spotify en 2021, une position extrêmement importante pour elle.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la plate-forme Spotify a partagé il y a quelques jours quels étaient les artistes, les chansons et les albums les plus joués de l’année, et des noms comme Taylor Swift étaient en tête des charts.

Et c’est que comme chaque année, le Plate-forme Spotify a publié quels étaient les artistes les plus écoutés de l’année, selon le nombre de reproductions qu’ils avaient dans le monde.

La première place des chanteurs les plus écoutés a été prise pour la deuxième année consécutive par le portoricain Bad Bunny, et à la deuxième place l’américaine Taylor Swift, devenant l’artiste féminine la plus écoutée sur Spotify.

Cela peut vous intéresser : Selena Gómez et Chris Evans confirment-ils leur idylle ?

Pourtant, en 2021, Taylor Swift a dominé les listes de lecture sans avoir besoin de publier un contenu entièrement nouveau.

Le 9 avril de cette année, il a sorti « Fearless: Taylor’s Version », un réenregistrement de son album de 2008 « Fearless », et le 12 novembre, il a sorti « Red: Taylor’s Version », un réenregistrement de son album de 2012 « Red « . .

Taylor sort de nouvelles versions de ses anciens albums dans le cadre d’une stratégie commerciale car son ancien label détient les droits sur les masters de ces albums avec lesquels il est devenu célèbre il y a plus de dix ans.

C’est ainsi que le dernier album de Taylor Swift « Red: Taylor’s Version » a battu des records du monde en moins d’un mois après sa sortie.

Plus précisément, le single « All Too Well » (Taylor’s Version, 10 Minute Version), qui a atteint la première place du classement Billboard Hot 100, devenant ainsi la chanson la plus longue de l’histoire à le faire.

De cette façon, la chanson « All Too Well » a dépassé « American Pie » de Don McLean, qui a une durée de 8 minutes et 34 secondes et est sortie en 1971.

En revanche, la liste, qui prend en compte toutes les reproductions sur Spotify au cours des 11 premiers mois de l’année, positionne le premier tube d’Olivia Rodrigo, sorti le 8 janvier 2021, comme la chanson la plus écoutée dans le monde, dépassant « MONTERO » de Lil Nas X », STAY « de The Kid LAROI et Justin Bieber », good 4 u « d’Olivia Rodrigo et » Levitating « de Dua Lipa, qui occupent les positions suivantes dans cet ordre.