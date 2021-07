Taylor Swift est l’artiste qui a généré le plus d’argent aux États-Unis en 2020 – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Taylor Swift est l’artiste qui a gagné le plus d’argent aux États-Unis en 2020, selon les statistiques du magazine Billboard, qui place le dernier Grammy du meilleur album de l’année devant Post Malone, Céline Dion, The Eagles et Billie. Eilish.

La pandémie a fait que les concerts ne représentent que 20% des revenus des 40 artistes qui ont gagné le plus d’argent en 2020, alors que les autres années, ils représentaient 75%.

Au total, le groupe de musiciens a généré 387 millions de dollars, bien en deçà des 969 millions qu’ils ont encaissés en 2019.

Billboard, qui a produit les albums et les hit-parades les plus vendus aux États-Unis depuis 1956, a combiné les revenus du streaming, des ventes physiques, de la billetterie des concerts et des redevances sur sa liste.

Taylor Swift, avec 23,8 millions de dollars, s’est imposée en première position grâce à sa forte présence sur les plateformes de streaming, où elle a généré 10,6 millions de dollars et les ventes physiques des deux albums qu’elle a sortis l’année dernière, “Folklore” Et “Evermore”, ” qui s’élevait à 10 millions. Pratiquement aucun artiste ne bénéficie actuellement de ce niveau de ventes physiques.

De plus, l’artiste a encaissé 3,2 millions de dollars de revenus de droits d’auteur, tandis que les ventes de spectacles vivants ne sont pas passées de zéro.

Post Malone était en deuxième position avec 23,2 millions, bien que distribué de manière très différente par rapport à Swift : alors qu’en streaming il dépassait les 8 millions, il gagnait à peine 712 mille dollars de la vente de disques au format physique.

La plupart de ses revenus provenaient de la tournée qu’il a pu faire au cours des premiers mois de l’année et qui a augmenté ses comptes de 12,4 millions, plus deux autres dérivés du droit d’auteur.

Les concerts étaient également fondamentaux pour Céline Dion, qui se situait en troisième position avec 17,5 millions, dont 17 correspondent aux vingt concerts qu’elle a donnés avant que le coronavirus n’annule les spectacles vivants. Sa tournée reste la plus grosse recette de 2020.

Quelque chose de similaire s’est produit avec The Eagles, en quatrième position avec 16,3 millions, dont 11 correspondent à des ventes de billets.

Pendant ce temps, Billie Eilish doit sa cinquième place, avec 14,7 millions, aux vues sur Internet (5,9 millions) et aux droits d’auteur (5,7 millions).

Drake, Queen, The Beatles, YoungBoy Never Broke Again et Lil Baby complètent le top 10.

Bad Bunny, en position 21, est l’artiste latin qui a généré le plus d’argent aux États-Unis en 2020 : 8,4 millions dont 6,8 dépendaient des plateformes de streaming.