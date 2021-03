Taylor Swift et Beyoncé marquent l’histoire aux Grammy Awards

Ils étaient les grands favoris de la soirée et les deux ont rempli leur objectif de faire l’histoire: Taylor Swift a remporté son troisième Grammy pour l’album de l’année pour le célèbre Folklore Et Beyoncé est devenue la femme aux gramophones les plus dorés 28 récompenses tout au long de sa carrière.

Dans l’une des années les plus difficiles pour l’industrie de la musique, l’American Recording Academy a préparé un gala simple et élégant, sans public, au cours de laquelle les artistes se sont succédés sur une scène circulaire installée au Los Angeles Convention Center (USA).

Contrairement aux Emmy et aux Golden Globes, les Grammys ont évité de recréer un grand gala et ont choisi de se réinventer avec un format réduit qui a donné toute l’importance à la musique.

« Je sais qu’ils ne sont pas allés à un concert depuis longtemps, moi non plus. C’est pourquoi ce soir, nous apporterons le concert chez vous « , a annoncé le comédien Trevor Noah, maître de cérémonie.

Et tout au long de presque quatre heures Le gala faisait défiler le meilleur de la scène musicale: Bad Bunny, Taylor Swift, Cardi B, Dua Lipa, Harry Styles, Billie Eilish, Post Malone, John Mayer, BTS, Megan Thee Stallion, Bruno Mars et HAIM.

Dans le style de l’iconique Plus tard … avec Jools Holland de la BBC, tandis que certains ont joué, d’autres ont regardé. Ce qui a laissé des images attachantes Bad Bunny dansant au son de Dua Lipa après avoir chanté Dakiti ou Billie Eilish se concentrant sur la performance de Harry Styles quelques minutes avant d’agir.

Les récompenses, quant à elles, ont confirmé Taylor Swift comme l’un des artistes les plus influents d’histoire en remportant le Grammy du record de l’année.

C’est la troisième fois que l’Américain triomphe dans la classe reine, après les victoires de Intrépide (2010) et 1989 (2016), une réalisation qui jusqu’à présent n’était entre les mains que de trois artistes, Frank Sinatra, Stevie Wonder et Paul Simon (y compris Simon & Garfunkel).

Le récompensé Folklore, un album sorti par surprise, c’était composé et enregistré sous le plus grand secret pendant la quarantaine par le coronavirus et a rehaussé le statut artistique de son auteur avec 16 chansons qui combinent folk, pop, indie-pop et country.

De plus, des mois après le lancement de Folklore, l’artiste a assuré sur ses réseaux sociaux que Je ne pouvais pas arrêter de composer des chansons conçu comme de petites histoires musicales, et a publié une suite de ce travail, intitulé Toujours, dans lequel il a répété des collaborations avec The National, Bon Iver et Jack Antonoff.

Quatre de plus pour Beyoncé

Quelques minutes avant que Taylor Swift ne bat son propre record, Beyoncé entrait dans l’histoire en tant que Artiste lauréat d’un Grammy Award: 28 prix tout au long de sa carrière.

« Je travaille dans la musique depuis l’âge de 9 ans et je n’arrive pas à y croire », a déclaré le Texan dans un discours discret.

Beyoncé a remporté quatre prix ce dimanche: meilleure chanson rap, meilleure performance rap, meilleure performance R&B Oui meilleure vidéo musicale. Le tout malgré le fait qu’il n’ait pas sorti d’album depuis 2016 et après un an où ses atouts étaient une bande originale, une chanson qui aborde le racisme aux États-Unis et la collaboration de Sauvage, le thème du disjoncteur de piste de Megan Thee étalon auquel il s’est joint alors que c’était déjà un succès viral.

Thee Stallion, quant à lui, a été couronné comme meilleur nouvel artiste, le même prix que Billie Eilish a remporté l’année dernière.

‘Je ne peux pas respirer’

Parmi les autres gagnants, il y a eu deux grosses surprises. Après avoir balayé les Grammys de l’année dernière Billie Eilish a pris le gramophone doré pour record de l’année pour Tout ce que je voulais, même si elle ne s’y attendait même pas, comme elle l’avait promis dans son discours.

Chanson de l’année (Songwriters Award) a été décernée à Je ne peux pas respirer, de ELLE, sur toutes les prédictions.

C’est un thème de protestation inspiré de la protestations raciales qui a explosé aux États-Unis au cours de l’été 2020 après la mort de George Floyd, étouffé par un policier pendant 8 minutes. Le titre fait référence à la phrase que Floyd a prononcée avant de mourir (« Je ne peux pas respirer ») et qui est devenue slogan contre le racisme et la brutalité policière.

Dans le domaine alternatif, Pomme Fiona s’est démarqué avec deux Grammys pour la meilleure performance rock et le meilleur album alternatif pour Récupérez les coupe-boulons.

Et dans le cas des Latinos, Bad Bunny a obtenu son premier Grammy grâce à YHLQMDLG, meilleur album de pop latine. Natalia Lafourcade (mexicaine régionale) et Fito Páez (rock) ont complété la liste des gagnants.