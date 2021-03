Taylor Swift et Beyoncé pourraient entrer dans l’histoire aux Grammys les plus insolites

De son côté, Beyoncé est l’artiste la plus nominée de la soirée, avec neuf nominations, alors qu’elle n’a pas sorti d’album depuis 2016.

Ses atouts seront une bande originale de Disney, une chanson qui aborde le racisme aux États-Unis, « Black Parade », et « Savage », ce dernier un remix de Megan Thee Stallion qui a été ajouté alors que la chanson était déjà un succès viral.

Si elle ajoute quatre prix à ses 24 collectionnés, Beyoncé deviendrait l’artiste avec le plus de Grammys de l’histoire devant Alison Krauss.

Le rappeur Roddy Ricch et Dua Lipa sont les prochains favoris de la soirée sur une liste de nominés qui comprend également Justin Bieber et Billie Eilish, ainsi que des stars indépendantes comme HAIM, Fiona Apple et Phoebe Bridgers.

BAD BUNNY ET RICKY MARTIN PARMI LES LATINOS

Bad Bunny, avec deux nominations, Ricky Martin et Camilo font partie des artistes nominés dans les catégories latines.

L’Académie a sélectionné les albums « YHLQMDLG », de Bad Bunny; « Pausa », de Ricky Martin, « Por Primera Vez », de Camilo; « Table pour deux », de Kany Garcia; et « 3:33 » de Debi Nova pour concourir pour le prix dans la catégorie Meilleur album pop latino.

Natalia Lafourcade, qui a remporté la semaine dernière le Latin Grammy de l’album de l’année, apparaît dans ce cas dans la section de la musique régionale mexicaine.