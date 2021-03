Taylor Swift et Evermore Park abandonnent leurs poursuites les uns contre les autres

Taylor Swift et Pleasant Grove, basé à Evermore Park, dans l’Utah, ont officiellement abandonné leurs poursuites les uns contre les autres.

La première des deux actions en justice engagées le mois dernier, lorsque Evermore Park – qui a commencé à accueillir des visiteurs en septembre 2018 – a accusé Taylor Swift d’avoir enfreint sa marque avec son neuvième album studio, Evermore. Swift a sorti le travail (qui, comme Folklore de juillet, était un album surprise) le 11 décembre, et les supérieurs d’Evermore Park ont ​​envoyé à la femme de 31 ans et à son équipe une lettre de cessez-et-desist le même mois.

Evermore Park a soutenu dans son procès de 35 pages contre Swift qu’il avait dépensé au nord de 400 000 $ pour «la publicité et la promotion» de la marque Evermore, 300 000 $ pour acquérir le nom de domaine de la marque et environ 229 000 $ en coûts de main-d’œuvre directs pour la publicité et la promotion. ”La marque.

Le parc sur le thème de la fantaisie a également noté qu’il avait confectionné des vêtements Evermore Park et même sorti plusieurs bandes sonores contenant la musique originale jouée dans l’établissement commercial. Selon le site Web d’Evermore, le parc propose des acteurs sur place ainsi que des activités telles que le tir à l’arc, «l’interaction cheval-poney» et un spectacle d’oiseaux et de reptiles.

En outre, Evermore Park a allégué que la gamme de marchandises Evermore de Swift était constituée de «produits contrefaits» parce que les articles comportaient prétendument «une fausse marque identique à la marque de commerce du demandeur». Fait intéressant, le parc à thème a rapporté qu’il avait connu une augmentation de plus de 330% du trafic Web le jour où Taylor Swift a annoncé Evermore.

Evermore, moins de trois ans, a cherché à empêcher Swift «d’utiliser la marque Evermore» sans autorisation et à recevoir 2 millions de dollars de dommages et intérêts «par marque de contrefaçon et par type de produit ou service vendu».

TAS Rights Management de Taylor Swift (également défendeur dans le procès intenté par Evermore Park) a riposté en février avec un contre-procès de 17 pages, alléguant qu’Evermore Park avait reçu des avis de violation du droit d’auteur de BMI depuis 2019. Outre les chansons créées par Taylor Swift («Love Story», «You Belong With Me» et «Bad Blood» en particulier), les employés du parc auraient joué des morceaux de Billie Joel, Weezer, Green Day et The Beatles sans licence de représentation publique, selon le procès.

Maintenant, cependant, TAS Rights Management et Evermore Park ont ​​abandonné leurs poursuites l’un contre l’autre, a révélé un nouveau document juridique. Et dans une déclaration largement diffusée, un porte-parole de Taylor Swift a déclaré à propos de la décision de retirer les plaintes: « En tant que résolution des deux poursuites, les parties abandonneront et rejetteront leurs poursuites respectives sans règlement monétaire. »

De plus, le PDG d’Evermore Parks, Ken Bretschneider, a fait une déclaration aux points de vente locaux, frappant un ton optimiste sans aborder les discussions qui ont précédé le compromis (ou les termes de ce dernier). Plus précisément, Bretschneider a indiqué que son parc «a hâte d’aller de l’avant dans une direction positive», y compris le déploiement de la «saison printemps / été MYTHOS en mai».

Mis à part cette confrontation de courte durée dans la salle d’audience avec Evermore Parks, Taylor Swift fait face à un autre round dans le procès pour droits d’auteur «Shake It Off», qui a duré plusieurs années, qu’un artiste nommé Jesse Graham a imposé contre elle pour avoir prétendument emprunté à son «Haters Gone Hate». travailler sans autorisation.