Taylor Swift et Harry Styles se réunissent en vidéo

Ils ne se démodent jamais! Taylor Swift et Styles Harry a eu une réunion amicale aux Grammy Awards 2021 le dimanche 14 mars, huit ans après leur séparation désordonnée.

La Recording Academy a mis en ligne une vidéo sur YouTube de l’ancien membre de One Direction s’approchant de la table du chanteur de «Willow» pendant une pause publicitaire vers la fin de la soirée. L’ancien couple était tout sourire lors de leur conversation animée, qui a duré près d’une minute et a également impliqué le collaborateur de Swift. Aaron Dessner. À la fin de leur conversation, Styles s’est tourné vers un autre producteur de son ex, Jack Antonoff, et lui a donné un câlin avant de s’éloigner.

Naturellement, l’interaction à la caméra est devenue virale sur les médias sociaux, où les fans ont paniqué et ont essayé de déchiffrer ce dont Swift, 31 ans, et le crooner «Golden», 27 ans, auraient pu parler.

«Pourquoi ai-je l’impression de regarder mes parents divorcés se parler», a commenté un utilisateur de YouTube à côté d’un emoji au visage en pleurs. Un autre a écrit: « Holy s – t Harry et Taylor vient d’avoir une conversation mon dieu je ne peux pas dormir. »

De nombreux fans ont précisé dans leurs commentaires qu’ils ne «livraient» pas la paire car Swift et Styles sont en relation avec Joe Alwyn et Olivia Wilde, respectivement. Cependant, ils étaient ravis de voir les musiciens interagir à l’amiable après tant d’années.

« NOUS SOMMES POUR LEUR AMITIÉ », a déclaré un utilisateur de YouTube. «Et cela vient à la fois des fans de Taylor et de Harry parce que j’en suis moi-même. JE SUIS JUSTE HEUREUX QUE MES DEUX FAVS SOUTENENT CHACUN DES AUTRES BIEN! «

Le chanteur et les styles de «Bad Blood» – qui se sont applaudi lorsqu’ils ont remporté l’album de l’année pour Folklore et Meilleure performance pop solo pour «Watermelon Sugar», respectivement, dimanche soir – célèbre entre novembre 2012 et janvier 2013. Ils se sont séparés lors d’un voyage rocailleux dans les îles Vierges britanniques, un mois après des photos désormais emblématiques d’eux se tenant la main dans Central Park, à New York, a fait surface en ligne.

«Ils se sont disputés», a déclaré une source Nous hebdomadaire à l’époque. « [Harry] a dit quelque chose qu’il n’aurait pas dû.

Selon la rumeur, leur séparation aurait inspiré des chansons telles que «Style» de Swift et «Perfect» de One Direction, quelque chose avec lequel Styles n’avait aucun problème.

« Ce serait hypocrite pour moi de dire qu’elle ne pouvait pas le faire parce que tout le monde écrit des chansons basées sur son expérience personnelle », a-t-il déclaré en exclusivité. Nous en août 2013. «Je ne peux pas dire que j’aurais fréquenté quelqu’un de moins célèbre pour l’éviter.»

Plus récemment, dans son mai 2017 Pierre roulante En couverture, l’ancien bagueur a qualifié leur brève romance «d’une expérience d’apprentissage».

Écoutez Hot Hollywood de Us Weekly alors que chaque semaine, les rédacteurs en chef de Us décomposent les actualités les plus en vogue sur le divertissement!