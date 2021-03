Taylor Swift et Harry Styles sont les vedettes des retrouvailles attendues aux Grammys

Maintenant, une vidéo d’un peu plus d’une minute vient de voir le jour dans laquelle ils peuvent être vus en train de bavarder au centre des congrès de Los Angeles. Le composant One Direction est celui qui s’approche de la table de Taylor pour la saluer et elle se lève rapidement de sa chaise pour entamer une conversation au cours de laquelle ils évitent de se toucher ou de s’approcher trop près pour éviter de prendre des risques malgré les mesures de sécurité qui ont marqué la célébration de l’événement. en pleine pandémie. Cependant, ils sont très détendus et souriants, en particulier Harry, qui fait des gestes animés en expliquant à Taylor une anecdote qui ne s’est pas produite.

Il se trouve que les deux artistes ont également été nominés dans la catégorie de la meilleure performance vocale pop solo dans laquelle Harry a fini par gagner. Les caméras ont pu capturer la réaction de Taylor, qui s’est levé pour applaudir alors qu’il hochait la tête et laissait entendre qu’il était d’accord avec le choix du gagnant.