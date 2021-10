Taylor Swift et Paul McCartney présenteront à l’intronisation au Rock Hall

Taylor Swift et Paul Mccartney ont été confirmés pour présenter à la cérémonie d’intronisation du Rock And Roll Hall Of Fame de cette année.

L’événement 2021 aura lieu le 30 octobre à Cleveland, Ohio’s Rocket Mortgage Fieldhouse, où une nouvelle série d’icônes musicales sera admise dans la célèbre institution.

Swift intronisera l’auteure-compositrice-interprète Carole King au Temple de la renommée et participera également à une performance avec le lauréat. Jennifer Hudson se produira également avec le duo.

McCartney fera entrer Foo Fighters dans la salle, tandis que l’acteur Drew Barrymore se chargera d’accueillir les Go-Go.

Angela Bassett a également été annoncée comme la personne responsable de l’intronisation de Tina Turner, qu’elle a incarnée dans le biopic de 1993 What’s Love Got To Do With It. De nombreux artistes se réuniront également pour interpréter certaines des chansons classiques de Turner, notamment Christina Aguilera, Mickey Guyton, HER et Bryan Adams.

King et Turner ne sont que les deuxième et troisième artistes féminines solo à être intronisée au Hall Of Fame, après l’intronisation de Stevie Nicks en 2019.

Ailleurs à la cérémonie, Lionel Richie présentera à Clarence Avant, le fondateur de l’ancien label de Los Angeles Sussex Records, le Ahmet Ertegun Award. Le label abritait autrefois le regretté icône de la soul Bill Withers, entre autres.

Les Cérémonie 2021 verra également Jay-Z, Todd Rundgren, Kraftwerk, Charley Patton, Gil Scott-Heron, LL Cool J, Billy Preston et Randy Rhoads sont intronisés au Rock And Roll Hall Of Fame. Il n’a pas encore été annoncé qui les accueillera dans son monde.

Les goûts de Mary J. Blige, Devo, Iron Maiden, New York Dolls, Rage Against The Machine et bien d’autres étaient également en lice pour être intronisés lors de l’événement de cette année. Pour être éligible à l’intronisation, un artiste doit avoir sorti son premier enregistrement commercial au moins 25 ans avant d’être nominé.

