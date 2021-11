Taylor Swift et Pete davidson a déclenché quelques brûlures malades ensemble dans un sketch hilarant de Saturday Night Live.

La chanteuse, qui est apparue dans l’épisode pour interpréter des chansons de son nouvel album Red, a rejoint l’acteur et S’il vous plaît ne détruisez pas, un trio comique composé de scénaristes de SNL Ben marshall, John Higgins, et Martin Herlihy, pour un segment musical préenregistré.

Pete, une star préférée des fans qui est amie avec des célébrités telles que Mitrailleuse Kelly et surtout récemment, Kim Kardashian, a rappé sur le fait que tous ses amis « sont cool et célèbres à l’exception de ces trois vierges tristes », signifiant le voyage. Taylor s’est présenté pour chanter le pont de la piste et les a rôtis durement.

« Ben est comme le triste Ron Weasley, » chanta-t-elle. « On dirait que Big Bird a perdu toutes ses plumes. »

Elle a continué à chanter : « Et Martin a le charme et le sex-appeal d’un épouvantail / John a une grosse tête de boule de bowling / Comment tient-il debout avec ce gros et gros melon ? / Et aucun d’entre eux n’a le courage de prendre leurs chemises devant une fille. »

« Parce que ce sont trois vierges tristes, quoi / Et elles vont mourir seules », ont conclu Taylor et Pete.