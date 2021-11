Taylor Swift et Saweetie annoncés comme invités musicaux de SNL

Taylor Swift et Saweetie se produisent dans les prochains épisodes de Saturday Night Live. NBC a également confirmé qu’Ed Sheeran se produirait lors de l’épisode hébergé par Kieran Culkin ce week-end, après qu’il y eut des doutes qu’il pourrait faire le spectacle après avoir été testé positif pour COVID-19. Swift se produira le 13 novembre, lors d’un épisode animé par Jonathan Majors. La semaine suivante, le 20 novembre, Saweetie monte sur scène en tant qu’hôte de Simu Liu. Retrouvez l’annonce ci-dessous.

Les récents invités musicaux de Saturday Night Live ont inclus Brandi Carlile, Young Thug, Halsey et Kacey Musgraves. Swift a joué pour la dernière fois sur SNL en octobre 2019, jouant «False God» et la chanson titre de Lover. Le week-end dernier, elle a repris « Will You Love Me Tomorrow? » de Carole King. lors de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame 2021 à Cleveland.

