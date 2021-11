Taylor Swift fait appel à Sadie Sink pour un court métrage « All Too Well »

Taylor Swift sortira un court métrage pour accompagner la version de 10 minutes de « All Too Well », avec Sadie Sink de Stranger Things.

Le court métrage sera écrit et réalisé par Swift elle-même et mettra également en vedette le chanteur et acteur de Maze Runner Dylan O’Brien.

Swift a partagé un aperçu de All Too Well – The Short Film, situé sur une route de campagne verdoyante et automnale. Alors que les oiseaux chantent en arrière-plan et que le générique du casting et la date de sortie apparaissent sur la scène, une voiture roule le long de la route, avant de dépasser la caméra et de disparaître hors de l’écran. « 12 novembre. Souvenez-vous-en », a légendé Swift la poste.

La version de 10 minutes sera diffusée sur Rouge (version de Taylor), le deuxième des albums de Swift à être réenregistré après Intrépide plus tôt cette année. En plus de ses singles originaux « 22 », « We Are Never Ever Getting Back Together » et « I Knew You Were Trouble », la nouvelle version de l’album contiendra également des morceaux bonus « From The Vaults ».

Parmi le matériel supplémentaire sur Red (Taylor’s Version) figureront des collaborations avec Phoebe Bridgers, Ed Sheeran et Chris Stapleton, et le morceau rare « Ronan ». Ce dernier a été écrit sur Ronan Thompson, un garçon de quatre ans décédé d’un cancer.

La mère de Thompson, Maya, a partagé sur son blog en juillet une lettre que Swift lui avait écrite pour lui parler de l’inclusion de la chanson dans la nouvelle version du disque. « Red était un album de chagrin et de guérison, de rage et de crudité, de tragédie et de traumatisme, et de la perte d’un avenir imaginé aux côtés de quelqu’un », a écrit la mégastar de la pop.

« J’ai écrit « Ronan » pendant que je faisais Red et j’ai découvert votre histoire en la racontant de manière si honnête et dévastatrice. J’espère sincèrement que vous serez d’accord avec moi pour que cette chanson soit incluse dans cet album.

Un jour après l’arrivée de Red (Taylor’s Version), Swift se produira sur Saturday Night Live. Elle apparaîtra dans un épisode animé par l’acteur Jonathan Majors, qui joue dans le nouveau film Marvel Eternals. Ce sera la cinquième fois que Swift participera à l’émission comique.

Taylor Swift’s Red (Taylor’s Version) sort le 12 novembre et est disponible en pré-commande.