Taylor Swift fait l’éloge d’Anita Baker pour la victoire de Master Recordings au milieu de ses propres problèmes

Taylor Swift félicite Anita Baker. La star du country félicite la diva soul pour avoir remporté la bataille juridique pour les droits de propriété de ses maîtres de musique. Il y a des mois, Baker a supplié les fans de ne pas diffuser ni télécharger sa musique, notant qu’elle ne profitait pas de son catalogue emblématique. Le moment est venu après qu’un fan a informé Baker qu’elle créait une liste de lecture Spotify contenant ses chansons préférées de la chanteuse.

Récemment, Baker a annoncé qu’elle avait gagné le combat, donnant à ses fans le feu vert pour “streamer”, laissant les fans ravis. “Tous mes enfants rentrent à la maison”, a tweeté Baker avec une photo de ses cinq premiers albums en vinyle. “Quel beau moment, FÉLICITATIONS ANITA !!” le chanteur de “Trouble” a tweeté le samedi 4 septembre, accompagné de deux emojis qui pleurent et applaudissent. L’interprète de “Caught Up In The Rapture” a répondu : “Merci, pour votre *feu et votre soutien !! Cela nous inspire tous, à déplacer des montagnes.”

Tous mes enfants rentrent à la maison

Catalogue🎉

Des choses impossibles arrivent …

Tous.

Seul.

Jour.

Heureusement❤️ pic.twitter.com/9OgYaxNmip – Anita Baker (@IAMANITABAKER) 3 septembre 2021

Swift a été franc sur les inconvénients du streaming pour ceux qui ne possèdent pas leurs maîtres. Elle soutient depuis longtemps le combat de Baker, encourageant tous les fans d’elle et de Baker à respecter leurs demandes de ne pas diffuser leur musique. Elle est allée jusqu’à réenregistrer ses six premiers albums à la suite de l’acquisition de Big Machine par le méga manager Scooter Braun, qui comprenait le catalogue de musique à succès de Swift. Braun a vendu les maîtres de Swift pour plus de 450 millions de dollars par variété en novembre 2020. Le catalogue de Swift aurait une valeur de 140 millions de dollars à l’époque.

Jusqu’à présent, elle a sorti une version réenregistrée de Fearless (Taylor’s Version). Red (Taylor’s Version) est attendu pour novembre.

La bataille de Baker et Swift est légèrement différente. Pour Baker, elle a survécu à ses contrats d’enregistrement. En conséquence, ses maîtres pouvaient légalement lui être rendus via une loi de réversion des droits d’auteur qui permet aux musiciens de posséder leurs droits d’auteur après 35 ans par Yahoo News. Jusqu’à la fin de la bataille, Baker a demandé aux fans d’arrêter le streaming.