Taylor Swift interprète ‘All Too Well’ sur SNL, Cameo dans Pete Davidson Sketch

Taylor Swift est apparue sur ‘SNL’ samedi soir, chantant une version de 10 minutes de la chanson sur sa rupture avec Jake Gyllenhaal … et wow, les mots et les émotions qui se cachent derrière sont mordants.

Swift a interprété « All Too Well », un extrait de sa nouvelle version rééditée de « Red ».

Vous avez déjà entendu la chanson, mais regarder Taylor l’interpréter doit être assez bouleversant pour Gyllenhaal… c’est vraiment brut.

Taylor est également entré en scène lors d’un sketch avec Pierre Davidson … un sketch intitulé « Trois vierges tristes ». C’est un rôti de 3 mecs dans la série — Martin, Ben et John … les embrocher pour ne pas avoir de gibier.

Le fait que tant de marques/comptes officiels mettent « la version de taylor » dans leurs noms de compte parce qu’ils approuvent ouvertement taylor et SON PROPRIÉTÉ 👏 DROITS 👏 #TaylorsVersion pic.twitter.com/W3gCJiQryM — kelly RED TV OUT MAINTENANT !! (@xmastreefarm13) 13 novembre 2021 @xmastreefarm13

La version remasterisée de « Red » est tombée vendredi … et des tonnes d’entreprises sont entrées dans l’acte en changeant leurs noms Twitter pour soutenir l’album … des entreprises qui incluent Starbucks, Sour Patch Kids, Olive Garden, Etsy, Panera Bread , Chips Ahoy, Taco Bell et même les Chiefs de Kansas City.

Quant à « Red » … comme vous le savez, Taylor a réenregistré beaucoup de ses propres chansons des maîtres insaisissables qu’elle ne possède pas, et c’est devenu trop grand.

Taylor a été sur « SNL » 5 fois maintenant … sa première apparition remonte à 2009.