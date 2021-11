Taylor Swift est revenue à Saturday Night Live hier soir en tant qu’invitée musicale (13 novembre) et a interprété une version entraînante de 10 minutes de « All Too Well ».

Rompant avec la convention, Swift a offert « All Too Well » comme sa seule performance musicale de la nuit lors de son cinquième passage en tant qu’invité musical.

Les invités musicaux de SNL offrent traditionnellement deux représentations, une avant la mise à jour du week-end et une plus tard dans le spectacle. Swift a joué une fois pendant 10 minutes, avec le court métrage avec Sadie Sink et Dylan O’Brien, qu’elle a écrit et réalisé, jouant derrière elle. Swift fait une apparition vers la fin du film, apparaissant comme une ancienne version du personnage de Sink 13 ans après les événements de l’histoire principale.

Avant sa sortie générale sur YouTube vendredi soir, une sélection de fans chanceux a été invitée à regarder une projection de All Too Well à l’AMC Lincoln Square 13 (choisi pour avoir le même nombre d’écrans que le numéro préféré de Swift) à New York.

Tous vêtus de rouge (naturellement), les participants ont reçu chacun des mouchoirs de marque All Too Well en entrant. Ils ont été encouragés à applaudir et à chanter par Swift elle-même, qui a ensuite interprété la version de 10 minutes de « All Too Well » après le film terminé sur une guitare rouge.

S’adressant à la foule avant que les titres ne commencent à défiler, Swift a remercié les participants de l’avoir aidée à créer un « univers cinématographique » autour de la chanson, bien qu’elle n’ait pas été choisie comme single lors de la sortie du Red original. « Pour moi personnellement, cette chanson parle à cent pour cent de nous et de vous », a-t-elle déclaré.

Rouge : version de Taylor, le deuxième album que Swift a réenregistré depuis qu’elle a perdu les droits de ses masters, est sorti hier. Outre les versions réenregistrées des chansons de la version de luxe de l’original Red, l’album présente plusieurs nouvelles chansons, notamment des collaborations avec Chris Stapleton sur « I Bet You Think About Me » et Phoebe Bridgers sur « Nothing New ».

