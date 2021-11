Taylor Swift joue prolongée All Too Well sur Saturday Night Live

https://www.youtube.com/watch?v=J2uxc01fUXU

Taylor Swift a donné aux gens ce qu’ils voulaient en interprétant la nouvelle version étendue de All Too Well sur Saturday Night Live.

La chanteuse, 31 ans, est apparue samedi dans l’émission de comédie emblématique où elle a interprété le single principal de son nouvel album, la version réenregistrée de l’album Red de 2012.

Dans l’album original, la ballade de rupture All Too Well durait cinq minutes, mais la nouvelle version de Taylor l’a vue étendue à 10 minutes, accompagnée d’un court métrage impressionnant.

Taylor a interprété avec passion la nouvelle version étendue pour la première fois, le morceau s’affirmant rapidement comme un favori des fans du nouvel album.

Semblant magnifique dans une tenue entièrement noire et portant son rouge à lèvres rouge de marque, la tête de liste de Bad Blood a été accueillie par des cris, des applaudissements et des acclamations lorsqu’elle a été présentée sur la scène – qui était couverte de feuilles d’automne.

Le court métrage de Taylor, avec Dylan O’Brien et Sadie Sink, a été projeté en arrière-plan pendant la chanson.

Taylor Swift jouant All Too Well sur Saturday Night Live (Photo: Youtube/ SNL)

Le comédien Colin Jost a ensuite plaisanté : » Ne rompez jamais avec Taylor Swift. Elle chantera une chanson de 10 minutes sur vous à la télévision nationale.’

L’ambiance s’est rapidement détendue lorsque le chanteur de 22 ans est ensuite apparu dans un sketch aux côtés de Pete Davidson, intitulé Three Sad Virgins, qui les a vus rôtir les amis du comédien dans un clip vidéo.

Taylor a volé la vedette en chantant sur la façon dont les amis de Pete ressemblaient à « un triste Ron Weasley » avec « le sex-appeal d’un épouvantail ».

Le sketch et la performance ont suscité une grande réaction sur les réseaux sociaux, le comédien Alex Goldschmidt affirmant que cela « ressemblait à l’une de ces performances qui font carrière et qui amènent un artiste à un tout autre niveau ».

«Je suis complètement époustouflé…. de nouveau.’

Un fan, se référant aux paroles déchirantes de la chanson, a écrit: « Quelqu’un a dit à Taylor Swift, 21 ans, que ça va mieux parce qu’elle vient de jouer All Too Well 10 minutes sur SNL et l’a tué ».

Plus : Télévision



La chanson, sortie pour la première fois en 2012, est un hymne à la rupture que l’on pense généralement à propos de Jake Gylenhaal, avec qui Taylor sortait auparavant.

Un court métrage sorti avec la nouvelle version met en vedette Sadie Sink de Stranger Things avec l’acteur de Teen Wolf Dylan O’Brien et raconte l’histoire du début et de la fin d’une relation.

Il se termine avec le personnage de Sadie 13 ans plus tard – joué par Taylor elle-même – faisant une lecture de son livre récemment publié intitulé All Too Well.

Red est disponible à l’achat et en streaming maintenant.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Will Smith révèle comment l’interview de l’adolescente Venus Williams a eu un impact énorme sur sa parentalité : « Cela a brûlé une image dans mon cœur »



PLUS : Strictly Come Dancing 2021 : AJ Odudu ‘éviscéré’ suite à un incident vestimentaire alors qu’elle atterrit en bas du classement

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();