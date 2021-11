Taylor Swift lance le court-métrage « All too well », un succès | Instagram

Récemment, le célèbre chanteur Taylor Swift a sorti le court métrage « All Too Well », après la relance de son album à succès « Rapporter« Et c’est sans aucun doute un succès, car ses fans sont devenus fous d’excitation.

Il ne fait aucun doute que Taylor Swift est l’une des chanteuses les plus importantes de l’industrie musicale aujourd’hui, avec plus de 15 ans de carrière artistique.

C’est ainsi que la lauréate du prix du « Meilleur album de l’année » à trois reprises aux Grammys continue de rester dans les préférences du public avec chacun de ses projets.

Ainsi, avec la récente première de RED Taylor’s Version, la chanteuse a présenté son nouveau projet, le court métrage All Too Well, une chanson très profonde, qui depuis sa première dans la version originale de l’album, s’est positionnée parmi les favoris de l’auditoire.

Comme prévu, lorsque Taylor Swift a créé « RED (Taylor’s Version) », les mèmes n’ont pas attendu, et maintenant avec l’arrivée de court métrage, les marques d’admiration et de réactions sont déjà présentes.

Le court métrage a été réalisé et écrit par la chanteuse et femme d’affaires Taylor Swift, avec Sadie Sink, et Dylan O’Brien, qui a joué dans cette version « All Too Well » de 10 minutes.

Il convient de mentionner que le hashtag « All Too Well The Short Film » s’est positionné dans les tendances immédiatement lorsque la vidéo est sortie sur la chaîne YouTube officielle de la soi-disant « Miss Americana ».

À peine 20 minutes après son lancement sur la plateforme YouTube, le court métrage cumule déjà plus de 1 200 000 vues, et au fil des minutes, ils en ajoutent de plus en plus.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’est en 2019 que la chanteuse a promis de réenregistrer ses six premiers albums studio dans le but de récupérer les droits sur ses compositions.

Et c’est que Taylor avait un contrat avec la firme Big Machine Records et, en 2018, il est parti signer avec Universal Music.

Cependant, les droits sur les enregistrements originaux des six albums sont restés avec l’ancien label.

Quelques mois plus tard, Big Machine Records a été acquis par Ithaca Holding, une société appartenant à Scooter Braun, avec qui Taylor avait travaillé.

Avec cette acquisition, le cadre a pris le contrôle du catalogue de la chanteuse et ne lui a pas permis d’acquérir les droits de sa musique.

Scooter, qui a travaillé avec des artistes tels que Justin Bieber, Rihanna et Ariana Grande, a été publiquement pointé du doigt par Swift pour l’avoir harcelée et harcelée, un problème qui a déclenché des querelles entre les deux.

Ainsi, en 2019, Taylor a annoncé que Braun avait vendu à son insu les droits de ces six premiers albums studio à une société de capital-investissement, une transaction évaluée à 300 millions de dollars.