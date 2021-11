Taylor Swift marque le dixième Billboard 200 n ° 1 avec du rouge (version de Taylor)

Taylor Swift a pris d’assaut la première place du palmarès Billboard 200 albums du 27 novembre avec Red (Taylor’s Version), son réenregistrement de son album de 2012, Red, qui a dominé la liste pendant sept semaines en 2012-13.

La nouvelle version de 30 pistes, qui ajoute une multitude de chansons « From the Vault » inédites, donne à Swift un jalon 10e n ° 1 sur le graphique, ce qui en fait la deuxième femme avec 10 ou plus n ° 1 dans le graphique 65- histoire de l’année. Barbra Streisand a le plus grand nombre de n ° 1 chez les femmes, avec 11.

Red (Taylor’s Version) a gagné 605 000 unités d’album équivalentes aux États-Unis au cours de la semaine se terminant le 18 novembre, selon MRC Data. Cela marque la deuxième plus grande semaine de l’année, juste derrière la première image de Drake’s Certified Lover Boy, qui a accumulé 613 000 unités au cours de la semaine se terminant le 9 septembre. Red (Taylor’s Version) est également lancé avec la meilleure semaine de l’année en termes de ventes d’albums traditionnels : 369 000.

Red (Taylor’s Version) est le deuxième album réenregistré de Swift, après Fearless (Taylor’s Version), qui a également fait ses débuts au n°1 en avril. Également dans le nouveau top 10 : Silk Sonic — le duo de Bruno Mars et Anderson .Paak — entre au n°2 avec leur premier projet collaboratif, An Evening With Silk Sonic ; La formule de l’amour de TWICE : O+T=<3 commence au n°3 ; et Macon de Jason Aldean s'incline au n ° 8.

Le classement Billboard 200 classe les albums les plus populaires de la semaine aux États-Unis en fonction de la consommation multimétrique mesurée en unités d’album équivalentes. Les unités comprennent les ventes d’albums, les albums équivalents de pistes (TEA) et les albums équivalents en streaming (SEA). Chaque unité équivaut à une vente d’album, ou 10 pistes individuelles vendues à partir d’un album, ou 3 750 flux audio et vidéo officiels financés par la publicité ou 1 250 payants/abonnement à la demande générés par les chansons d’un album.

Red (Taylor’s Version) contient de nouvelles versions des 16 chansons de l’album original, ainsi que ses quatre pistes bonus en édition de luxe et le single caritatif de 2012 « Ronan ». Neuf enregistrements supplémentaires de « From the Vault » complètent le nouveau projet : six morceaux inédits qui ont été écrits pour Red, une version de 10 minutes de l’album « All Too Well » et les interprétations solo de Swift des chansons « Better Man » et « » Bébé. » Les deux derniers morceaux ont été écrits pour Red, mais non publiés par Swift à l’époque et plus tard enregistrés et publiés par Little Big Town et Sugarland, respectivement.

