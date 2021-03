Taylor Swift obtient son troisième Grammy du meilleur album de l’année avec ‘Folklore’

Folklore, par Taylor Swift, a reçu le prix pour Album de l’année, la catégorie star des Grammy Awards, qui a célébré sa 63e édition ce dimanche avec un gala au format réduit et adapté à la pandémie de coronavirus.

Il s’agit du troisième album de l’artiste de l’année, après les victoires de Intrépide (2010) et 1989 (2016). Une réalisation qui jusqu’à présent était seulement entre les mains de trois chanteurs: Frank Sinatra, Stevie Wonder et Paul Simon (y compris Simon & Garfunkel).

Swift devient ainsi la femme qui a remporté le plus de victoires dans la catégorie reine des Grammy en une année au cours de laquelle il a sorti deux albums, Folklore Oui Toujours, qui ont été accueillis avec les éloges de la critique.

Dans le cas du gagnant Folklore, c’était un album sorti par surprise, composé et enregistré sous le plus grand secret pendant la quarantaine en raison du coronavirus et qui a élevé le statut artistique de son auteur avec les éloges de la presse musicale générale et des publications indépendantes.

Swift a travaillé avec son collaborateur régulier, Jack Antonoff, à distance pendant les premiers mois de détention et a fait appel à des artistes indépendants tels que Aaron Dessner (Le National) et Bon Iver pour créer une liste de 16 titres combinant folk, pop, indie-pop et country.

Aussi, des mois après le lancement de Folklore, l’artiste a assuré dans ses réseaux sociaux que Je ne pouvais pas arrêter de composer des chansons principalement conçu comme des histoires musicales, et a publié une continuation de ce premier travail, Toujours, dans lequel il a répété avec The National et Bon Iver en plus d’ajouter les sœurs HAIM.

L’animateur du gala, Trevor Noah, a déjà mis en avant la créativité de l’artiste dès le début du spectacle, où l’artiste a interprété trois chansons, Cardigan, août Oui Saule.

« Merci d’avoir apprécié cet univers que nous avons créé avec moi », a déclaré Swift dans un discours simple après avoir remporté le prix.