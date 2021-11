Il y a peu de fandoms qui sont nourris aussi bien que Swifties, et Taylor Swift double cette semaine avec la sortie de Red (Taylor’s Version). Swift a réenregistré ses albums précédents depuis qu’elle a perdu la propriété des maîtres au profit de Scooter Braun et a publié de nouvelles versions qu’elle possède purement et simplement. Sa première réédition, Fearless (Taylor’s Version), est sortie le 9 avril, et Red (Taylor’s Version), qui sortira sur les tablettes et les streamers le 12 novembre, est la deuxième du projet massif.

Red est sorti à l’origine en 2012, et l’une des chansons préférées des fans de l’album était All Too Well, une ballade émotionnelle qui raconterait la relation de Swift avec son ex-petit ami Jake Gyllenhaal. Red (Taylor’s Version) contient une version longue de 10 minutes de la chanson, et Swift sort également un court métrage qu’elle a elle-même réalisé. Le court métrage sortira sur Youtube à 19 h HE le 12 novembre et mettra en vedette Swift, Sadie Sink et Dylan O’Brien. Swift a publié une bande-annonce et une affiche pour le court métrage pour taquiner l’anticipation des fans.

Swift a partagé l’affiche sur les réseaux sociaux jeudi, écrivant « Tourné sur un film 35 mm avec une cinématographie du brillant [Rina Yang]. Planifiez vos soirées de veille ou prenez votre couverture et détendez-vous en boule. Quelle que soit la manière dont vous voulez regarder All Too Well The Short Film, il sortira demain sur YouTube à 19h00 heure de l’Est. [single tear emoji] »

Il n’y a pas eu d’annonce officielle sur ce que sera l’intrigue du court métrage, mais Swift est célèbre pour avoir laissé des œufs de Pâques à ses fans. Sink, 19 ans, et O’Brien, 30 ans, ont le même âge que Swift et Gyllenhaal lorsqu’ils sont sortis ensemble en 2010. La bande-annonce présente également une voiture roulant dans un décor d’automne, une référence aux paroles de « All Too Well » « We’ Je chante dans la voiture, je me perds dans le nord de l’État / Les feuilles d’automne tombent comme des morceaux en place. » Ces indices ont amené les fans à penser que ce sera un récit créatif de la relation entre Swift et Gyllenhaal.