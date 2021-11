Taylor Swift partage une nouvelle vidéo « Je parie que vous pensez à moi »: regardez

Taylor Swift a sorti un nouveau clip pour « I Bet You Think About Me », sa collaboration avec Chris Stapleton de Red (Taylor’s Version). Le visuel a été réalisé par Blake Lively et met en vedette Swift et Miles Teller. Dans le clip, Swift (vêtu de rouge) se présente au mariage d’un ex (où tout le monde porte du blanc), rendant le tout rouge. Regardez la vidéo, avec un camée d’Aaron Dessner, ci-dessous.

Au cours du week-end, Swift a interprété sa nouvelle édition de 10 minutes de « All Too Well » sur Saturday Night Live et a chanté dans un sketch parodique musical du trio comique Please Don’t Destroy. La semaine dernière, elle a sorti un court métrage « All Too Well » avec Sadie Sink et Dylan O’Brien.

Lisez « La controverse sur la propriété musicale de Taylor Swift avec Scooter Braun : ce que cela signifie et pourquoi c’est important ».

Teneur

Afficher l’URL Iframe