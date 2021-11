Taylor Swift, Phoebe Bridgers, Beach House et plus : la liste de lecture sélectionnée par Pitchfork cette semaine

Le personnel de Pitchfork écoute beaucoup de nouvelles musiques. Beaucoup. Chaque jour, nos rédacteurs, éditeurs et contributeurs parcourent un nombre impressionnant de nouvelles versions, se font des recommandations et découvrent de nouveaux favoris en cours de route. Chaque lundi, avec notre liste de lecture Pitchfork Selects, nous partageons ce que nos auteurs jouent de manière obsessionnelle et mettons en évidence certaines des nouvelles musiques préférées du personnel de Pitchfork. La liste de lecture est un fourre-tout de morceaux : son seul principe directeur est qu’il s’agit des chansons que vous enverriez volontiers à un ami.

La liste de lecture Pitchfork Selects de cette semaine comprend Taylor Swift, Phoebe Bridgers, Beach House, Aimee Mann, Mitski, Dijon et plus encore. Écoutez ci-dessous et suivez nos playlists sur Apple Music et Spotify. (Pitchfork touche une commission sur les achats effectués via des liens d’affiliation sur notre site.)

Pitchfork Selects : 15 novembre 2021

Dijon : « Parlons bas »

Beach House : « Once Twice Melody »

Taylor Swift : « Rien de nouveau (version de Taylor) (depuis le coffre) » [ft. Phoebe Bridgers]

Camp Cope : « Bleu »

Mitski : « Le seul briseur de cœur »

Taylor Swift : « Tous trop bien (version 10 minutes) (version de Taylor) (depuis le coffre) »

Aimee Mann : « Tu tombes »