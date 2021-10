Taylor Swift porte une tenue risquée à l’événement Rock & Roll Hall of Fame

Taylor Swift a troqué son « cardigan » pour quelque chose d’un peu plus audacieux !

La musicienne lauréate d’un Grammy a volé la vedette avec son moment de mode époustouflant et sa performance électrisante lors de la 36e cérémonie annuelle du Rock & Roll Hall of Fame le samedi 30 octobre. Montée sur scène au Rocket Mortgage Fieldhouse dans l’Ohio, Taylor a payé hommage à l’intronisé 2021 Carole roi en chantant une reprise de « Will You Love Me Tomorrow ».

Bien sûr, la performance de la star de 31 ans n’était pas la seule chose à noter ce soir-là.

Pour marquer l’occasion spéciale, la chanteuse « Lover » s’est également habillée pour impressionner avec l’un de ses looks les plus risqués à ce jour.

Exemple concret ? Taylor a enfilé un catsuit moulant par Sarah regensburger et Greta Constantine qui comportait de la dentelle noire sur des paillettes dorées scintillantes. Elle a accessoirisé avec des bottines noires Louis Vuitton et des bijoux Djula. Le glamour de l’artiste « Style » était également au rendez-vous puisqu’elle a opté pour une coiffure ondulée sans effort et un fard à paupières chatoyant.